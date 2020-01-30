Мощные луки и арбалеты приравняли к боевому оружию

С 30 января в России вступила в силу поправка в закон "Об оружии", которая разрешила использовать на охоте луки и арбалеты. Какие правовые последствия за собой повлечет такая охота? Попытаемся разобраться в этом.

НАМОТАЛ ТЕТИВУ НА СРОК

Лук или арбалет теперь четко определены Уголовным Кодексом, как метательное оружие. Неважно, что оно вообще мечет: стрелы, болты, дротики или шары. У вас есть такое? Не спешите их продавать: за незаконный сбыт лука или арбалета суд теперь может приговорить к обязательными работами на 480 часов, к исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо посадить на 2 года в колонию и оштрафовать на 80 тысяч рублей. Такие же наказания грозят за незаконные изготовление такого орудия или переделку.

А как же теперь быть, если раньше купил мощный лук или арбалет, или его вам подарили?

- Хранение метательного оружия уголовно ненаказуемо. Под уголовную ответственность можно попасть за сбыт, переделку, продажу, дарение и ношение такого оружия, - пояснили "Комсомолке" в Росгвардии.

С такого подарка можно просто снять тетиву, и убрать подальше. Или ослабить так, чтобы ни одна экспертиза не признала его боевым метательным оружием. Где начинается отсечка, за которой лук и арбалет считаются уже не детской игрушкой, а оружием? Это сила натяжения тетивы: для луков 27 колограмм-силы, для арбалетов - 43 колограмм-силы.

Стрельба из арбалетов в стрелковом комплексе "Олимп", Казань. Фото: Егор Алеев/ТАСС

КАК ТЕПЕРЬ ПОКУПАТЬ?

Согласно новому закону, теперь мощным метательным оружием смогут обладать только те, кто занимается спортом или охотой. С луком или арбалетом на охоту теперь (раньше бесшумная охота было запрещена) может ходить только тот, у кого есть разрешение Росгвардии на ношение и хранение огнестрельного или пневматического охотничьего оружия и охотничий билет. Кстати, рассчитывать мощность метательного оружия больше не нужно. Теперь мощные образцы вам продадут только при наличии перечисленных документов, после чего, в 2-недельный срок надо прийти в лицензионный отдел Росгвардии по месту жительства и предъявить покупку. Его осмотрят и внесут в базу.

- Никаких отдельных лицензий на ношение метательного оружия не предусмотрено, - уточнили "КП" в Росгвардии.

НЕ ДЛЯ САМООБОРОНЫ

Помните голливудский боевик про Рэмбо, который отстреливался от американской нацгвардии стрелами с гранатами? Вот так делать нельзя. Лук и арбалет со стрелами, даже если они обычные (!), нельзя носить на массовые мероприятия, использовать в целях самообороны, а также в состоянии опьянения.

- Нельзя так же пользоваться стрелами с зарядами бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, - подчеркнул официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Добавим, что за это у вас заберут разрешение на оружие, лук и стрелы и отправят на те же 2 года в колонию. За переделку.

По новому закону хранить по разрешению на оружие дома можно не больше 5 арбалетов или луков, а носить их можно только во время охоты, тренировки или спортивных мероприятий. При себе владелец метательного оружия обязан всегда иметь паспорт, разрешение на оружие и охотничий билет.

ЛУК В СЕЙФЕ

На владельцев луков и арбалетов распространяются те же обязанности, что и на владельцев любого другого оружия. Не реже одного раза в 5 лет надо представлять в Росгвардию медзаключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Хранить луки, арбалеты и стрелы надо в сейфе или деревянном ящике с замком, которое обито листом железа.

- Если гражданин лишится права на владение охотничьим огнестрельным и пневматическим оружием в связи с истечением срока действия либо аннулированием всех имеющихся, то ему придется сдать и метательное оружие, - указали в Росгвардии.

Чинить луки или арбалеты владелец также самостоятельно уже не сможет. Как вы помните, за самостоятельную переделку лука или арбалета можно получить тюремный срок. А значит, если порвал тетиву или сломал дугу на арбалете - придется идти в оружейную мастерскую. Легальную безусловно. Да, а если сделали ребенку лук из орешника, не расстраивайтесь: изготовление метательных устройств, имеющих малую силу натяжения дуги (напоминаем - меньше 27 кг/силы – для луков и 43 кг/силы для арбалетов) уголовно ненаказуемо. Такие игрушки признаются конструктивно сходными с оружием изделиями, обращаются свободно, не регистрируются и не контролируются Росгвардией.

КСТАТИ

Луки и арбалеты самое древнее вооружение человека. Первобытные люди умели делать его из подручных средств. Дерево шло на ложу и стрелы, сухожилия животных на тетиву, из камней и костей делали наконечники. До 18-го столетия именно это оружие было в авангарде, пока его не сменили ружья и пистолеты. Но во многих спецподразделениях арбалеты просуществовали вплоть до 20-го века, так как глушить звук выстрела научились не сразу. Но даже оружие с глушителем не смогло полностью вытеснить арбалеты и луки из любительской охоты и спорта.

Благодаря появлению новых полимеров и оптики луки и арбалеты стали легче и смертоноснее. А новые системы арбалетов позволяют стрелять очередями, при этом стрелы имеют раскрывающиеся лезвия, которые могут нанести смертельное ранение. Кстати, мода на шелковую одежду у наших предков была вынужденной: вращаясь, наконечник наматывал на себя шелк и стрела теряла свою убойную силу. Также шелк спасал от заражения и позволял достать наконечник из раны без лишних повреждений. Наконечники охотников всегда, в отличии от пуль, сохраняют индивидуальную маркировку, что позволяет определить владельца добычи при коллективной охоте.