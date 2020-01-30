В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
В России вступил в силу закон, который разрешает охотиться с луком и арбалетом. До настоящего момент такое оружие можно было использовать лишь на спортивных соревнованиях.
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа 2019 года и вступил в силу спустя 180 дней после официального опубликования.
Сайт kp.ru писал, что до пяти единиц стрелкового оружия можно покупать без лицензии по одному лишь охотничьему билету и при наличии разрешения на хранение. Правда, есть ограничения на силу дуги. Охотничьим гражданским оружием будут считаться лишь те луки, у которых она более 27 килограмм-сил. Для арбалета норма составляет не менее 43 кгс.
После приобретения оружия его обязательно нужно зарегистрировать в Росгвардии. Использовать луки в целях самообороны запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU