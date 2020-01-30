«Вряд ли он меня помнит»: Марина Девятова прокомментировала свой «роман» с Евгением Плющенко

Весьма странная история произошла с исполнительницей народных песен Мариной Девятовой. На просторах Сети появилось интервью артистки, где она рассказала о своем давнем «романе» с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Мол, чувства к спортсмену были настолько сильны, что она готова была бежать за легендарным фигуристом хоть на край света.

Когда мы дозвонились до Евгения, он был возмущен заявлениями Марины Девятовой.

Спортсмен сказал, что не знает Марину и не понимает, почему она выдумала эту историю.

Что еще более странно, Марина Девятова в беседе с kp.ru тоже отказалась от романа с двукратным олимпийским чемпионом. Мол, ее интервью и новость про былой роман с Плющенко придумали репортеры.

Евгений Плющенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вряд ли Евгений меня помнит,- сказала kp.ru Марина Девятова. -У нас есть с Евгением Плющенко только одна совместная фотография из Гватемалы, где мы оба принимали участие...

Я там пела «Калинку» 8 раз «на бис», - вспоминает певица. - Мы с Евгением действительно входили в делегацию, но больше никогда с ним не пересекались и не встречались.

И то, что написано о нашем романе — это чей-то придуманный бред. Интересно, кому это было нужно.

Ни я, ни Евгений не ищем такого пиара. У нас семьи, дети, творчество. Печально, что появляются вот такие выдуманные новости. Теперь и я знаю, что чувствуют мои коллеги, которых с утра до вечера обливают желтыми сплетнями, - заявила в беседе с kp.ru Марина Девятова.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним: Евгений Плющенко женат на продюсере и телеведущей Яне Рудковской. Пара воспитывает общего сына Александра. Плюс ко всему у супругов есть сыновья от первых браков: у Евгения — Егор, у Яны — Андрей и Николай.