Во «Внуково» благополучно вернулся лайнер, следовавший рейсом Москва - Ростов-на-Дону

В московском аэропорту Внуково экстренно приземлился самолет Boeing 737-500 рейса «Москва - Ростов-на-Дону» авиакомпании UTair.

Лайнер вылетел из Москвы в Ростов около 19:10 по мск. Однако примерно через 50 минут после взлета пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета и кружил над Внуково, вырабатывая топливо.

В пресс-службы авиакомпании сообщили, что в самолете сработал датчик положения закрылок и опровергли информацию об аварийной посадке самолета.

«На рейсе Москва - Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», - передает ТАСС сообщение пресс-службы, где уточнили, что лайнер в штатном режиме вырабатывал топливо перед посадкой.

Напомним, 30 января в московском аэропорту «Домодедово» экстренно приземлился самолет рейса «Симферополь-Москва». Причиной стал опасный пассажир – 35-летняя женщины, которая грозилась взорвать самолет. Лайнер вместе с пассажирами буксировали на стоянку в аэропорту из-за угрозы минирования.