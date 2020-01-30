2020-01-30T20:48:54+03:00
Происшествия

Во «Внуково» благополучно вернулся лайнер, следовавший рейсом Москва - Ростов-на-Дону

По предварительной информации, пилот принял решение садиться в аэропорту вылета из-за технической неисправности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во «Внуково» благополучно вернулся лайнер, следовавший рейсом Москва - Ростов-на-ДонуВо «Внуково» благополучно вернулся лайнер, следовавший рейсом Москва - Ростов-на-ДонуФото: Иван ВИСЛОВ
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В московском аэропорту Внуково экстренно приземлился самолет Boeing 737-500 рейса «Москва - Ростов-на-Дону» авиакомпании UTair.

Лайнер вылетел из Москвы в Ростов около 19:10 по мск. Однако примерно через 50 минут после взлета пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета и кружил над Внуково, вырабатывая топливо.

В пресс-службы авиакомпании сообщили, что в самолете сработал датчик положения закрылок и опровергли информацию об аварийной посадке самолета.

«На рейсе Москва - Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», - передает ТАСС сообщение пресс-службы, где уточнили, что лайнер в штатном режиме вырабатывал топливо перед посадкой.

Напомним, 30 января в московском аэропорту «Домодедово» экстренно приземлился самолет рейса «Симферополь-Москва». Причиной стал опасный пассажир – 35-летняя женщины, которая грозилась взорвать самолет. Лайнер вместе с пассажирами буксировали на стоянку в аэропорту из-за угрозы минирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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