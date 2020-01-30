«Дикая история!»: Аксенов хочет уволить крымских депутатов, подаривших блокадникам батоны

Все началось с того, что 27 января, в 75-летнюю годовщину освобождения Освенцима, председатель Госсовета Керчи Мая Хужина с коллегами навестили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Блокадникам вручили цветы, медали и батоны, назвав их «символическими» и отчитались о проделанном в соцсетях. Естественно, грянул скандал. Народ обратил внимание и на то, как контрастировали с ветеранами чиновницы в шубах. Те сначала оправдывались - мол, важен не подарок, а внимание. И не батон это, а пирог от крымских татар. Затем и вовсе удалили пост, но это уже не помогло.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов потребовал их увольнения.

- Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный совет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии. Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия», - написал он в Фейсбуке.

Глава Крыма Сергей АксеновФото: Евгения ГУСЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов:

«Это сигнал включить мозги!»

- К большому сожалению, и пресс-релиз, и фотографии, и реакция на критику показывают, что представители органов местного самоуправления проявили бездушие и показали примитивный уровень своего интеллекта. Очевидно, что буханка хлеба, пусть это даже пирог ручной работы татарской диаспоры, - это, конечно, не оправдание. Людям, прошедшим страшные испытания, важно внимание, но хлеб - это символ выживания и напоминание о тех событиях. Они могли поздравить по-другому, а не вручить странный пакет, сфотографироваться, выложить в интернет и поставить галочку, что 11 блокадников одарены. Тем более в Крыму, который столько пережил в войну. Для меня странно поведение чиновников и странная реакция на критику, - заявил «КП» депутат. - По всей стране осталось около 90 тысяч блокадников. И когда к 11-ти из них так относятся - это позор и репутационный удар по Крыму. Случившееся должно стать сигналом для всех в канун 75-летия Победы, надо включать мозги! В Смоленской области для одного оставшегося в живых защитника Ленинграда провели парад. Такой пример достоин подражания.

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