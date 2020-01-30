Глава Крыма требует уволить чиновниц в шубах, подаривших блокадникам батоны

Скандал с керченскими чиновницами, которые пошли поздравлять блокадников батоном, нарядившись при этом в дорогие шубы, получил новый поворот. В ситуацию вмешался глава Крыма Сергей Аксенов. Он потребовал уволить работниц горсовета и исключить их из рядов партии «Единая Россия».

- Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо, - написал Аксенов в своем Facebook.

Пользователи соцсетей сочли такой презент издевательским. И глава Крыма с ними согласен

Служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в поздравлении запланировано на 31 января. Но ковер в Государственный совет Крыма вызвали председателя горсовета Керчи Маю Хужину, заместителя горсовета Ларису Щербулу и начальник отдела организационного обеспечения горсовета Диану Ушакову.

- Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия», - подчеркнул Аксенов.

Напомним, что Хужина вместе с коллегами поздравила жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда, в рамках всероссийской акции. Ветеранам подарили медали, цветы и хлеб. Отчет о проделанной работе был опубликован в социальных сетях.

Сами чиновницы, похоже не увидели в своем визите ничего зазорного

Именно пользователи обратили внимание на тот факт, что чиновницы были одеты в дорогие шубы, тогда как ветеранам вручали достаточно скромные подарки.

Сотрудники горсовета, в ответ на шквал критики, объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять верхнюю одежду, потому что спешили поздравить остальных блокадников.

Заметим, что в шубах были замечены только две чиновницы - Лариса Щербула и Диана Ушакова, а Мая Худжина предпочла надеть пальто с оторочкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757863" frameborder="0"></iframe> В Горсовете Керчи прокомментировали неоднозначные подарки блокадникам.

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