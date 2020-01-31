2020-01-30T21:38:41+03:00
Общество

Страна непобедившего бигмака

Почему России стоит отпраздновать свой юбилей «Макдоналдса»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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30 лет назад в центре Москвы люди стояли в очереди за чудом, которое оказалось просто булкой с котлетой.30 лет назад в центре Москвы люди стояли в очереди за чудом, которое оказалось просто булкой с котлетой.Фото: www.youtube.com
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30 лет назад в Москве на Тверском бульваре выстроилась очередь колоссальных размеров. СССР очередями было не удивить, но уже на рассвете в этой толстой и длинной змее стояло 5 тысяч человек! В России открылся первый «Макдоналдс». В новостях и фоторепортажах показывали не столько сам ресторан, сколько ажиотаж и очередь длиной в бульвар.

Еще жив Советский Союз, Горбачев пока не президент, а Генеральный секретарь КПСС. Перестройка идет, но никто и помыслить не может, что случится дальше. И в этот момент в центре Москвы появляется фактически символ западной цивилизации, открывается окно в другой мир.

Сегодня высадка марсиан перед памятником Пушкину произведет меньший эффект.

Но тогда было время полного очарования всем ненашим. Бигмак, кола, джинсы, машины, свободно конвертируемая валюта, сто сортов колбасы на заграничном прилавке, фильмы, демократия наконец. Все пришедшие в Россию бренды в 1990-х продавали не товар, а «дух свободы» и «свидание с Америкой».

Глядя сегодня на эти фотографии, понимаешь, какой путь преодолело наше общество за 30 лет.

И дело даже не в том, что спустя три десятилетия всем очевидно: гамбургер - полуфабрикатная булка с дешевой котлетой, кола вредна, а сам «Макдоналдс» - просто доступное общественное пространство с бесплатным туалетом.

Западные ценности перестали быть ценностями.

Развалившая СССР идея, что у нас унылый совок, а в Америке сплошное веселье, осталась в прошлом, как оставались в прошлом геоцентрическая теория, оспа или вязание крючком.

Все джинсы планеты шьют в Юго-Восточной Азии, между «Жигулями» и «Рено» поставлен одноплатформенный знак равенства, а колбаса равно ненатуральная что в Чикаго, что в Челябинске.

За тридцать лет выветрилось все.

В 1990 году уехать в Америку было мечтой, про это снимали фильмы и пели счастливым голосом песни «Америкэн бой, уеду с тобой! Москва, прощай!» Сейчас выйди на улицу, спроси первого прохожего: «Хочешь в Штаты?» Он пожмет плечами: «А что там такого?»

А в самом деле - что?

Про демократию мы видели: Трампа стоило избрать хотя бы для того, чтобы своими глазами посмотреть, чего стоит гражданское общество и насколько объективна западная журналистика. Про дух свободы отлично рассказывает Артемий Лебедев, который примерно в это же время школьником уехал в США, и там его учили правильно сидеть в школьном автобусе, потому что иначе нельзя по инструкции. Про справедливый суд и беспристрастность вам охотно изложит, например, Харви Вайнштейн.

В рекламе 1990-х обезьяна, употреблявшая пепси, уезжала на джипе с блондинками к солнцу. Сегодня это невозможно не только потому, что создателей такого ролика моментально засудят все - от феминисток до зоозащитников. Просто кола и бигмак больше никуда не зовут. Они стали в России тем же, чем являются в Америке или Австралии, - газировкой и булкой с котлетой.

А ценности нужно искать в другом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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