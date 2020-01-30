2020-01-30T13:07:03+03:00
Общество

"Макдональдс" отменил акцию "Биг Мак по 3 рубля" в Москве из-за коронавируса

Жители столицы остались без дешевых бургеров из-за профилактики заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отменила акцию "Биг Мак по три рубля", которая должна была состояться в пятницу, 31 января, на Пушкинской площади в Москве.

Таким праздником невиданной щедрости планировалось отметить 30-летие присутствия компании на российском рынке. Три рубля - эта та цена, по которой продавался Биг Мак 31 января 1990 года на открытии первого в Советском Союзе "Макдональдса".

Акцию пришлось отметить в рамках профилактики нового типа коронавируса, широко распространившегося в Китае. Правительство Москвы рекомендовало воздержаться от проведения мероприятий, которые приведут к массовому скоплению людей.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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