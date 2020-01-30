"Макдональдс" отменил акцию "Биг Мак по 3 рубля" в Москве из-за коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отменила акцию "Биг Мак по три рубля", которая должна была состояться в пятницу, 31 января, на Пушкинской площади в Москве.
Таким праздником невиданной щедрости планировалось отметить 30-летие присутствия компании на российском рынке. Три рубля - эта та цена, по которой продавался Биг Мак 31 января 1990 года на открытии первого в Советском Союзе "Макдональдса".
Акцию пришлось отметить в рамках профилактики нового типа коронавируса, широко распространившегося в Китае. Правительство Москвы рекомендовало воздержаться от проведения мероприятий, которые приведут к массовому скоплению людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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