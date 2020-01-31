«Я вам здесь больше гадить не дам»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб

И не ради своих барских замашек, а чтобы восстановить и вернуть нам, людям.

Их, этих сумасшедших, очень-очень мало. Всего-то человек 50 на 146 миллионов. А ветшающих дворянских гнезд по всей стране больше 2000.

История живет не только в музеях и учебниках. Есть она и на окраинах тесных дачных поселков или даже просто среди лесов и полей, где в полном забытьи и разрухе доживают свои последние годы жемчужины архитектуры - дворянские усадьбы с многовековой историей.

Судьбы этих домов до революционного 1917-го похожи на энциклопедию знаменитых семей. А после - как под копирку - одинаковые. Национализация, детский дом, пионерский лагерь, санаторий, больница для туберкулезников. И это еще, как показало время, было счастье. Потому что новейшая история России (после 1990-х) оказалась абсолютно безжалостна к бывшим дворянским имениям. Стало не до истории, не до санаториев. Все забросили, заколотили окна фанерой, отключили отопление и оставили погибать.

В одной только Московской области до революции было больше 3000 усадеб. Сейчас тех, где еще сохранились хоть какие-то постройки, около 150. А настоящих жемчужин, где есть на что посмотреть, хорошо если 15 - 20.

- Много совсем бесхозных. Некоторые как бы охраняются, потому что все еще принадлежат ведомствам, - учит мой проводник по заброшенным местам, сталкер, которого в соцсетях все знают под ником Alexdoomer. - Максимум 2 охранника. Дашь им 500 рублей, пустят внутрь погулять. Или можно просто перемахнуть через забор.

Алекс объехал все (ну или почти все) и у себя дома на балконе держит целый музей находок - старинные пенсне, карты, посуду, часы. Есть даже паспорт из «той России» образца 1876 года. Все это валялось, бери не хочу. А теперь сталкер с гордостью демонстрирует находки мне.

- Иностранцам тоже, - добавляет он. - Слава о наших заброшках давно гуляет по миру, многие специально приезжают в Россию полазить по никому не нужной старине. Я выдаю координаты в обмен на информацию об их заброшенных местах.

И мне выдал. Поехала.

Графья Муравьевы, князья Романовы и слово из трех букв

Вылизанное Новорижское шоссе. Чем дальше от Москвы, тем меньше пафоса. И вот уже новомодные названия «Альпийские луга», «Боскини», «Английский квартал» (какой, к черту, английский?) сменяются нашими родными указателями, не режущими слух. В 80 километрах от Москвы поселок Осташево. Здесь за автобусным тупиком и дешевой «Пятерочкой» облезлые (но от этого не менее величественные) подъездные башни усадьбы Александровское-Осташево открывают портал в другое измерение.

Усадьба Александровское-Осташево в Волоколамском районе. Ее первая хозяйка Анна Андреевна Муравьева была бы в шоке от разрухи, в которую погрузилось ее некогда великолепное хозяйство...Усадьба Александровское-Осташево в Волоколамском ра

Усадьбе 240 лет. Ею владели графья и великие князья, бережно передавая из рук в руки, как шкатулку с драгоценностями. И, наверное, увидев сейчас вот это огромными буквами написанное слово из трех букв во всю стену башни, отказались бы от своих титулов и ушли в монастырь. В одном из флигелей пристроился Сбербанк. В другом окон нет. Крыша вот-вот рухнет... Везде вековые залежи мусора. Но все-таки даже в этих руинах еще чувствуется дух былого великолепия. Еще жива подъездная аллея, шикарный конский двор с «Биг-Беном». И, главное, истории и легенды этих мест.

Здесь в ХIX веке основал офицерское училище Николай Муравьев и каждое лето принимал курсантов, 22 из которых стали декабристами, как и его сын Александр. В этой усадьбе они и обсуждали идеи переустройства России. Говорят, где-то в Осташеве зарыта и рукопись проекта их Конституции.

Анна Андреевна МуравьеваФото: ru.wikipedia.org

А еще местные рассказывают, как в 1917-м была разорена могила великого князя из семьи Романовых Олега. Он 21-летним юношей погиб в боях Первой мировой в 1914-м.

Тогдашний владелец усадьбы - его отец Константин Романов - похоронил сына здесь. На траурную церемонию императорской особы съехалась вся российская знать. Журналисты подробно описывали церемонию в газетах... Но спустя три года пришли большевики и разорили тут все, в том числе и могилу.

- Прабабка вспоминала, что 6 дней кости великого князя валялись у дороги, - говорит местный житель Василий. - И всю княжескую усадьбу тогда разграбили и сожгли. А здание с колоннами, которое вы видите, при советской власти использовали под Дворец культуры. Дискотеки устраивали. А сейчас все тихо рушится.

Ни дискотеки, ни историков здесь теперь не бывает. И только бутылки водки и флакончики от настойки «Боярышник».

Наследие, растащенное по кирпичам

Дворянства нет давно. А крестьянство, для которого чем больше утащишь у барина, тем лучше, так, похоже, и осталось. Тащили и тащат все, что плохо лежит. Первый мародерский заход в усадьбы был в 1861-м, когда отменили крепостное право.

- Тогда многие владельцы имений разорились и не смогли содержать дома, а освободившиеся от рабства мужики все крушили и растаскивали, - рассказывает мне кандидат экономических наук, автор блога «Летопись русской усадьбы», владелец турфирмы «Усадебный экспресс» Вадим Разумнов.

Представляю, с каким остервенением уставший от рабства народ врывался и хватал все, что под руку попадется: канделябры, столовое серебро, бархатные скатерти. Власть без конца менялась, и границы недозволенного рушились.

- Во времена революции 1905-го снова жгли и уничтожали, - продолжает экскурс в 100-летнюю историю разграбления Разумнов. - Но после национализации 1917-го вместо барских покоев сделали все эти санатории, интернаты и прочее. И благодаря этому многое дошло до наших дней. Когда СССР рухнул, усадьбы стали совсем уже никому не нужны. И вот теперь мы видим то, что видим.

Тащить и крушить в лихие девяностые стали с новой силой. Искать клады, вытаскивать кирпичи из старинных стен, чтобы построить себе сарай на дачном участке.

- Никаких кладов нигде давно нет. Но из-за этого кладо-искательства пострадали многие печи, потому что все ищут тайники именно в кирпичной кладке, нещадно разбивая старинные изразцы.

- Какие усадьбы уже бесследно исчезли у нас в Подмосковье?

- Усадьба Алмазово знаменитых промышленников Демидовых в Щелковском районе. Масонская усадьба Савинское... Да десятки, если не сотни... А под Питером еще больше. Я недавно попал в дачный дворец Карла Фаберже, и это просто потрясение года. Еще пару лет назад там все было совершенно открыто! По даче даже водили нелегальные экскурсии (в Петербурге много подобного рода услуг). Но сейчас дача Фаберже охраняется. Но сколько еще стоит заброшенных и около Царского Села, и в Гатчине.

Карл Фаберже (в представлении не нуждается) на пороге своей дачи в Санкт-Петербургской губернии (современная Ленинградская область).

В официальном реестре Росимущества значится около 2000 усадеб со статусом «объект культурного наследия». Но только по документам. По факту во многих не осталось ни культуры, ни объекта. Так все и загнется, если не случится какое-нибудь чудо, как, например...

«Я никому больше здесь срать не дам! Так и напишите»

Это мне заявил новый владелец усадьбы Гребнево (Щелковский район), бизнесмен, рок-музыкант, ресторатор и реставратор, коллекционер антиквариата, миллионер Андрей Ковалев. Три года усадьба висела на аукционе Росимущества, и он оказался первым и единственным покупателем. В мае прошлого года заключил сделку и отсчитал за руины некогда знаменитого имения 80 миллионов рублей. Теперь собирается вложить в восстановление огромные деньги - возможно, миллиарды.

Усадьба Гребнево в Щелковском районе МО. В таком виде за 80 миллионов рублей купил памятник истории столичный бизнесмен Андрей Ковалев.

- И когда пишут: «Ты сволочь! Забрал народное достояние!» - я говорю: где же вы были раньше, когда тут все разрушали? Срали здесь и дальше срете. Все, хватит, закончилось это время. Приходят нормальные интеллигентные люди, которые быдлу гадить не дают. Вы не поверите, я за год вывез 8000 кубометров мусора отсюда! И вот недавно пришла компания и под шикарной столетней яблоней развела костер. Клянусь, если бы не дети с ними, морды бы всем разбил. Я никому больше здесь гадить не дам. НИ-КО-МУ.

И не даст ведь. Кстати, если вы успели подумать, что «ой, мало ли у богатых причуд. Жить в усадьбе и народ удивлять», то вы просто невежественный и очень далекий от реальности человек. Купить объект культурного наследия у нас в стране - это нажить себе кучу забот! Здесь ничего нельзя делать без согласования, даже колышек вбить. Ничего! Есть четкие задачи, прописанные государством, и их надо выполнять за свои деньги.

- Вся территория заросла борщевиком. Дом почти рухнул. А мне установку палатки согласовывали год! И хрен согласовали, - признается мне Ковалев.

- И зачем вам это нужно? Вы вон замок во Франции вроде же планировали прикупить.

- Да, собирался. И даже уже присмотрел. Шикарный! Полчаса от аэропорта Парижа. Мой огромный дом в Москве забит антиквариатом уже под завязку, ставить некуда. Да и ввозить культурные ценности в Россию очень сложно. Замок во Франции мог эти проблемы решить. Я уже был готов к покупке. Но вдруг в какой-то момент подумал: а что я там буду делать? Я сплю по три часа в сутки, у меня с утра до ночи встречи, переговоры, я все время работаю. Вот что мне там делать, в этой Франции? И тут мне случайно подвернулось Гребнево. Правда, это я тогда думал, что случайно. На самом деле отец Иван, настоятель двух гребневских храмов, учился в реставрационном колледже, который мой отец основал. 7 июня, в день Святых Щелковских новомучеников, - мой день рождения. Сейчас я понимаю, что мне Господь эту усадьбу послал как задание.

Вообще-то сначала Андрей хотел просто жить здесь сам. Но постепенно, изучая фантастическую историю этой усадьбы, понял - надо для всех.

- Один владелец Гребнева основал Ипатьевский монастырь. Другой освободил Москву от поляков, третий - отец Екатерины Великой, четвертый служил у Ивана Грозного, пятый - сподвижник Суворова, сестра шестого - жена Кутузова, и сам Кутузов был в Гребневе. Тут и Пушкин бывал. В усадьбе происходило фантастическое число событий. Вся история России умещается. Так что планы поменялись, и это будет общественное пространство. Я если и буду здесь жить, то в маленьком номере. Больше мне и не надо.

Сейчас в планах у Андрея Аркадьевича сделать из Гребнева невероятный исторический, архитектурный, культурный, образовательный кластер. С парками, пляжами, кафе, ресторанами, фестивалями, концертами. И старинным паровозом из Москвы в Гребнево. РЖД уже согласны.

- Тут будет все - от парка динозавров до самого большого в Европе музея рыцарских доспехов, для чего даже начал скупать на аукционах экспонаты. Уже едет в Россию груз на 1 миллион евро.

- А вы не боитесь, что будут ходить и спрашивать, откуда деньги? Это же даже не дом на Рублевке, где поставил трехметровый забор и пускаешь только кого хочешь…

- Если бы я боялся, то жил бы в Лондоне. Мне скрывать нечего!

Но пока, до начала реконструкии, Ковалеву приходится устранять юридические недочеты, с которыми, оказывается, он купил усадьбу. Привести документы в порядок - значит пройти тягучее болото бюрократической волокиты с отчуждениями, приобретениями и новыми аукционами ...

- Представляете, три года стояла усадьба на аукционе, и даже документы в порядок не привели. Сейчас надеюсь с помощью министра культуры в том числе все решить. Если надо, и до президента дойду. Правда, если вдруг что-то пойдет не так и мою землю опять выставят на аукцион, в котором выиграю не я, то брошу все. Клянусь. Все эти совковые методы надо уничтожать. Достало! Сколько можно унижать свою страну. Я хочу, чтобы мои дети жили здесь. Для меня важно, что когда-то давно сыновья князя Александра Александровича Трубецкого (Трубецкие тоже были владельцами усадьбы), переехали жить сюда из Германии. Я хочу, чтобы в Россию, как при Екатерине Великой, приезжали жить немцы, ученые, стартаперы, молодежь умненькая миллионами. Все сюда к нам. Надо создать условия.

Пока создание условий только в зачатке. Но, оказывается, Андрей Ковалев не одинок. В Тверской, Владимирской, Липецкой и других областях уже стоят, сияя свежей краской, старинные дома, которые, слава богу, вдруг стали кому-то очень нужны. Бизнесмен Сергей Васильев восстановил усадьбу Степановское-Волосово в Тверской области. Потомок полководца Суворова Сергей Леонтьев выкупил имение предков в Ярославской области. Реставратор Шкрапкин дал вторую жизнь усадьбе Скорняково (Липецкая область)… И эти отчаянные люди, которые вкладывают миллионы в сохранение истории, уже даже объединились в Ассоциацию, и в ней сейчас уже 50 человек. Возглавляет ее Михаил Юрьевич Лермонтов. Потомок и полный тезка великого поэта. И я внаглую напросилась к нему в гости.

Продолжение следует.

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