«Сумасшедшие романтики»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб

Продолжение. Начало см. Часть 1

Многие из них вот-вот исчезнут с лица земли, если не случится чудо и не найдется сумасшедший романтик-меценат, готовый вложить свои силы и миллионы (!) в восстановление. Как, например, потомок и полный тезка великого поэта Михаил Юрьевич Лермонтов. К нему в гости я и отправилась.

КАК МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ МНЕ ДАЖЕ ЧАЮ НЕ НАЛИЛ

Михаил Юрьевич, наш с вами современник, жил себе, жил и никогда не думал ни о том, что когда-то поселится в усадьбе и тем более станет главой Общественного совета при Минкульте. Был физиком, работал на засекреченном заводе в Электростали. Но в далеком 1992 году попал во всеми забытую и заброшенную усадьбу своих предков Середниково, что недалеко от Химок. И жизнь круто поменялась.

Чтобы вы понимали: в Середникове летние каникулы проводил будущий поэт Миша Лермонтов. Именно в этой усадьбе он написал семь поэм, две драмы и около ста стихотворений. Позже свои детские годы провел здесь Столыпин, в этих залах пел Шаляпин и много кто бывал. Но после 1917-го здесь устроили санаторий для партийных работников, потом для туберкулезников… Дальше - тихое разрушение в 90-х. Одно время садомазохисты облюбовали старый каменный сарай и устраивали свои оргии. А вы говорите - поэзия, культура...

Михаил Юрьевич Лермонтов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Современный Лермонтов и его семья без копейки государственных денег восстановили историческое место из руин. И когда сейчас, в 2020-м, я подъехала к усадьбе, то просто не поверила глазам. Как и положено графьям, встретил хозяин усадьбы меня, простую смертную, в людской (комната для всех приходящих).

- Извините, экскурсию проводить не буду, некогда. Завтра у нас собрание членов Ассоциации владельцев исторических усадеб (Лермонтов - председатель ассоциации). Готовлюсь. Так что без чаепитий.

В Середниково Лермонтов написал семь поэм, две драмы и около ста стихотворений. Фото http://serednikovo.su/

Да-да, теперь в этих залах не только туристы и журналисты гуляют. Здесь регулярно обсуждаются и глобальные вопросы сохранения исторических усадеб России. В Середникове летом 2019-го проходил форум ассоциации. На нем были вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и Владимир Мединский, тогда действующий министр культуры. Обсуждались не столько исторические аспекты, сколько юридические и экономические - что придумать и где взять деньги, чтобы все это сохранить. Вопросов пока больше, чем ответов.

В помещении усадьбы Середниково. Фото:http://serednikovo.su/

- Вы, наверное, в школе с удовольствием учили стихи Лермонтова.

- (Улыбается.) Да нет. Не понимал же многого. Но когда в 1974 году в Лермонтовской энциклопедии я нашел в родословной свою клеточку, то и осознал, кто я, из какого рода. С переездом сюда все стало особенно осязаемо.

Усадьба Воронцовых-Дашковых в Быкове. По оценкам экспертов, внутреннее убранство сохранилось великолепно. А внешний вид дворца печален: отваливаются кирпичи, окна заколочены...

УСАДЕБНЫЙ ТУРИЗМ

Усадьба - это 16 старинных зданий. И парк 50 га с прудами и мостиками. Старинный и очень красивый. Михаил Юрьевич рассказывает, что когда попал сюда впервые и увидел разруху, то был в ужасе. Кое-как отремонтировали один из флигелей и переехали всей семьей. Сын, дочь и жена во всем помогают Лермонтову. В какую сумму обошлось восстановление, они теперь и посчитать не могут.

- Это просто невозможно, 25 лет же длится стройка. По примерным оценкам, около 300 миллионов рублей ушло. И еще есть над чем работать.

- Простите за вопрос, но откуда вы взяли такие деньги?

- В 90-е у меня был свой бизнес, я занимался финансовой комбинаторикой. Все заработки уходили на усадьбу. Потом стали появляться возможности зарабатывать в самой усадьбе, мы их использовали: проводили мероприятия, съемки, сдавали в аренду. Все вырученные средства шли на реставрацию. Мне никто не помогал - ни другие потомки, ни фонды. Все деньги я заработал сам.

- А во сколько обходится ежемесячное содержание Середникова?

- Два миллиона рублей. Эти средства нам удается заработать на туризме. В год нас посещают более 50 000 человек.

Усадьба Знаменское-Садки на юго-западе Москвы. Ее история начинается с 1687 года.

- А до революции на что содержали все эти поместья?

- Почитайте «Вишневый сад», там все написано. Одно время усадьбы существовали за счет крепостных. А после отмены сами владения стали объектами коммерческого интереса. Важен был даже не сам дом, а земля вокруг - пастбища, поля, леса. Здесь, например, были деревообрабатывающие и кожевенные фабрики, животноводческие производства. Но сейчас в исторических усадьбах можно зарабатывать в основном туризмом. И мало кому из владельцев удается выйти хоть на окупаемость. Для реальных заработков нужна помощь государства. Мы об этом говорим на форумах.

По подсчетам Лермонтова, сейчас в России около 3000 усадеб, из них 2500 в крайне неудовлетворительном состоянии. У 500 есть владельцы, но состояние тоже так себе.

- У вас нет ощущения, что, пока идут разговоры, все просто разрушится? Замминистра культуры на вашем же форуме сказал, что «обеспечить масштабную реставрацию за счет государственного финансирования невозможно». То есть только частники?

- А у меня есть ощущение, что если бы мы не говорили, то вообще ничего бы не происходило. И своей активностью добились очень многого. Не только поддержки Голодец и Мединского. Президент летом 2019-го дал поручение правительству разработать меры привлечения новых владельцев для объектов культурного наследия. В него вошло большинство наших рекомендаций. Конечно, то, как это поручение исполняется, отдельный разговор… Но сейчас в рамках нацпроекта «Культура» реализуется проект «Возрождение исторических усадеб». И к 2024 году у 50 поместий появиться инвестпаспорта (в них и про историю, и про реконструкцию, и про размер инвестиций, и про прибыльность) и проекты, позволяющие выставить их на приватизацию «за рубль». На это выделено из бюджета 500 миллионов.

Сейчас в Середниково действует воскресная школа, часто проводятся выставки и исторические фестивали. Фото http://serednikovo.su/

- Я знаю, что и сейчас есть усадебные хозяйства, которые отдают в аренду буквально за рубль, но никто не берет.

- Людям важно получить право собственности, а не аренду. Если эти вопросы удастся решить, то люди (или НКО, как наша ассоциация), готовые вложиться, найдутся. Но мы предлагали и другие способы. Например, в регионах организовывать в усадьбах соцобъекты, а не строить под это новые здания.

«СТРОИТЕЛИ НАСТУПАЮТ, ХОТЯТ ОТХВАТИТЬ ЗЕМЛЮ»

- Члены вашей ассоциации - кто они?

- Романтики, мечтатели и меценаты (министр на форуме назвал их даже сумасшедшими романтиками). Потому что расходы на восстановление нужны огромные. А прибыли ожидать не стоит.

- Вы ни разу не пожалели, что взялись за такое большое и непростое дело?

- Что значит непростое? Жить вообще просто или нет? Для меня Середниково - жизненное пространство, судьба. И нет выбора: надо или не надо. Я это все люблю. А усадьба подкупает своей какой-то мощью и дает энергию.

- Но все-таки, если бы к вам завтра пришел кто-нибудь, президент, допустим, и спросил: что надо? Чем помочь? Что бы вы попросили?

- Чтобы исполнялись законы. У нас же все прописано, и в 73-м ФЗ есть пункт, что государство обязано компенсировать затраты на восстановление культурных объектов (но он пока заморожен на неопределенный срок). И уголовные нормы предусмотрены 243-й статьей УК «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Но ни одного прецедента реального наказания за его нарушение нет. А количество допущенных преступлений запредельное. Вот я, например, помимо всех дел, постоянно участвую в 20 - 30 судах. Мне приходится постоянно добиваться, чтобы исполнялся закон. Земли вокруг Середникова - 100 гектаров - имеют официальный статус «территория памятника». Но их постоянно незаконно и плутовски пытаются отщипнуть и застроить. Недобросовестные строители наступают, все хотят отхватить кусочек лакомой земли. И многие сидят и ждут, когда я ослаблю свое влияние. И так не только у нас в Середникове. Все владельцы исторических усадеб сталкиваются с подобными проблемами. Хорошо бы вернуть такой орган, как Росохранкультура, и дать ему прокурорские полномочия. Надо сделать все возможное, чтобы попытаться сохранить и защитить то, что осталось.

Усадьба Михайловское знаменитого некогда семейства Шереметевых. Шикарный дом увядает на окраине санатория, который расположился в этих местах после войны.

* * *

Михаил Юрьевич разрешил мне погулять по дому. Впервые я была в таком месте совершенно одна, как хозяйка. Без бахил и смотрителей. Старинные зеркала, книги, картины на стенах. Тишина и ветер за окном. Долго не могла уйти, все бродила по комнатам, пока не пришел сторож. И правда, есть какая-то неведомая, мистическая сила в этих местах и в этих скрипучих паркетах, по которым ходили наши великие (и не очень) предки. Наверное, эта самая сила и не позволяет окончательно заболеть страшной болезнью - историческим кретинизмом.

Р.S. За подготовку материала спасибо блогу «Летопись русской усадьбы» Вадима Разумнова и всем малоизвестным сталкерам, которые ездят по заброшенным местам, собирают байки и легенды, делают фото, выкладывают в интернет и тем самым не дают им кануть в небытие.

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