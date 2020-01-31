Большой брат хочет знать, сколько у тебя денег

Еще в статусе кандидата в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал депутатам об идее тотального отслеживания доходов граждан. Мол, бюджет на льготы и соцвыплаты тратит триллионы, но деньги эти тонким слоем размазываются и по тем, кому и без них неплохо живется, и по действительно нуждающимся.

«Комсомолка» разобралась, что это за система и стоит ли бояться, что «нас всех посчитают».

1. Что вообще государство знает о своих гражданах?

Уйму всего. От паспортных данных до истории болезни.

Проблема в том, что данные эти разные регионы и ведомства хранят каждый на свой лад, поэтому собрать информацию об одном конкретном человеке довольно сложно. Но скоро это изменится.

Уже принят в первом чтении законопроект о создании единой базы данных о населении РФ. К 2025 году в одном месте будут храниться все данные, которые есть у разных органов власти на человека: ФИО, возраст, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, сведения о воинском учете, информация об обращении в службу занятости и многое другое. Это должно сделать госуслуги удобнее: отпадет необходимость собирать кипу документов, бумаги будут двигаться между ведомствами быстрее. Заодно в прошлое уйдут ошибки с полными тезками: у каждого человека будет свой индивидуальный номер, который не зависит ни от переезда в другой регион, ни от смены имени.

2. Как с помощью этого реестра будут контролировать мои доходы?

Для этого к нему нужно добавить данные, которые есть у налоговой: сколько мы зарабатываем, какое у нас за душой имущество.

- За последние 10 лет ФНС все эти данные уточнила. Обычные граждане ведь не подают декларации, не считают себе налоги сами, как, например, в США, - все это за нас делает ФНС, - сказал «КП» экономист Валерий Сенков, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина.

3. Для чего все это делается?

Как объяснял премьер-министр, большие данные помогут наладить адресную помощь населению. То есть деньги будут давать тем, кто в них реально нуждается, с учетом потребностей конкретной семьи.

Но есть у электронной картотеки Большого брата и «побочный эффект». Государство знает, сколько мы зарабатываем, и имеет представление о том, сколько мы тратим. Купили квартиру - она в реестре недвижимости, приобрели машину - она в базе данных ГИБДД. Нетрудно будет сопоставить доходы с расходами и увидеть, кто живет не по средствам.

- По официальным данным, каждый пятый работающий россиянин делает это нелегально - получает часть или всю зарплату в конверте. Сравнивать доходы и расходы каждого гражданина власти вряд ли возьмутся. Такого тотального контроля нет нигде в мире, - полагает Сенков. - А вот ловить за руку директоров, которые не делают отчисления за своих работников, или коррумпированных чиновников явно будут.

Государевы мужи сейчас активно пользуются тем, что их родственникам не нужно объяснять, откуда у них дворцы и яхты. Поэтому просто переписывают на них нажитое непосильным трудом. С новой схемой это будет невозможно.

4. Что будет, если окажется, что я трачу больше, чем зарабатываю?

За простых людей если и возьмутся, то не скоро.

- Пока идет жесткое обеление юридических лиц, а по гражданам ответственность нигде не прописана. Если власти захотят ввести какую-то ответственность за несоответствие расходов доходам, мы все об этом узнаем. Потому что такие меры потребуют серьезных поправок в законы. Пока их нет, - успокаивает Сенков.

Судя по тому, что Михаил Мишустин говорил на различных форумах, будучи главной ФНС, государство будет не палкой выгонять всех из тени, а выманивать пряником. То есть предлагать удобные условия - как сделано для самозанятых. Им не нужно регистрироваться в налоговой и становиться ИП, не нужно сдавать отчетность - все делается через приложение в смартфоне. Похожую площадку сейчас готовят для тех, кто сдает жилье в аренду.

5. Почему считать собрались доходы домохозяйств (то есть не на человека, а на семью)?

Большинство пособий рассчитываются исходя из среднего дохода на члена семьи. Например, отец работает, мама сидит дома с двумя детьми. Зарплату отца поделят на 4, и если на одного человека придется меньше установленной законом суммы (для разных пособий она разная), семье назначат выплаты.

- Следующий шаг - учитывать теневые доходы домохозяйства, а также его имущественное положение, - говорит заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. - Возьмем две семьи с одинаковыми составом и доходом, но у одной есть квартира в собственности, а у другой нет. Соответственно вторая вынуждена жилье арендовать. На первый взгляд оба домохозяйства вполне благополучные, а если учесть квартирный вопрос, может оказаться, что второму нужна помощь государства.

Непонятно пока, как власти собираются определять, кто входит в конкретное домохозяйство. Нужно ли учитывать бабушек и дедушек, которые живут отдельно? А детей-студентов, которые уехали учиться?

- На Западе это зачастую делается заявительным порядком с возможностью выборочных проверок: люди сами сообщают государству, что они единое домохозяйство, даже штамп в паспорте иногда иметь необязательно, - рассказал Юрий Горлин.

У нас, скорее всего, будет более формальный подход с учетом семейного положения и прописки. Но тогда никуда не денутся истории, когда пара не расписывается официально, чтобы получать пособие на детей.

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