Чтобы помогать по-настоящему нуждающимся, в стране создадут единый реестр населения

Новый премьер-министр считает, что помощь от государства нужно раздавать только тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Об этом он заявил еще до того, как его кандидатуру утвердила Дума. Помочь в настройке адресной соцпомощи призван единый реестр населения, который будет создан в стране.

За громкими новостями о смене правительства на этом не обратили внимание, а ведь заявление очень интересное и говорящее.

Изменения в поддержке малоимущих действительно назрели. Сейчас на различные соцвыплаты из бюджета уходит 2,5 триллиона рублей. При этом, согласно выводам экспертов, реально бедные люди получают из этой суммы только четверть. Остальное «размазывается» тонким слоем по миллионам граждан. В итоге доля адресных пособий в доходах малоимущих составляет всего 2%. Сложно назвать такую помощь эффективным способом достижения социальной справедливости.

Законопроект о создании единого реестра российских граждан прошел первое чтение в Госдуме. Это будет большая база данных, в которой государство сможет увидеть многое, в частности доходы и имущество россиян, а в будущем - даже крупные расходы. Эту опцию хотят добавить в течение двух лет. В единый реестр попадут сведения из различных источников: ЗАГСов, Пенсионного фонда, баз ГИБДД и Росреестра, портала «Госуслуги».

У единой базы данных много плюсов. К примеру, будет легче восстанавливать утерянные документы. Можно будет быстрее исправить ошибку в данных. Например, снять с учета давно проданный автомобиль, на который продолжает начисляться транспортный налог. А при переезде из одного региона в другой данные не потеряются из-за того, что в разных уголках страны автономные системы учета. Но главная задача реестра - «сформировать семью и ее доходы». Чтобы государство видело, сколько денег у людей, которые на самом деле живут в месте, и какая им нужна помощь.

Такое положение дел прикроет многие лазейки, которыми пользуются те, кто не хочет платить налоги. Например, человек получает «в конверте» приличную сумму, а в бухгалтерских документах его работодателя значится, что у него минимальный оклад. Разумеется, когда такой человек пойдет оформлять на себя или ребенка иномарку за полтора миллиона, к нему возникнут вопросы.

Похоже, уже в обозримом будущем мы придем к максимальной прозрачности. Тем, кому скрывать нечего, станет только удобней. А те, кто хочет обвести государство вокруг пальца, окажутся в непростой ситуации.

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