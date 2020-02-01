Захар Прилепин: «Мы - лучше, чем власть»
Мы исходим из следующего.
Движение За Правду – претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть.
Мы исходим из того, что при любых трансферах власти, необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России – как политической, территориальной и культурной цельности.
В смуту, охватившую Россию в начале XVII века исчезло треть населения России. Спасло Россию, как известно, ополчение Минина и Пожарского. Но ополчение собралось на восьмой год Смуты.
К тому времени подавляющее большинство представителей элиты присягнуло уже и первому, и второму самозванцу, и некоторые – и третьему. Государственность осыпалась. Умнейшие, сановнейшие, влиятельнейшие чины и умы России оказались неспособны ни к чему.
С тех смута приходила не раз. И всякий раз мы к ней были едва готовы.
Вывод следующий: ополчение должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать.
Чем занять ополчение в мирное время – мы знаем.
К немирному времени мы тем более должны быть готовы.
Захар Прилепин доказывал серьезность своих намерений на своеобразном «детекторе правды».Фото: Александр КОЦ
Ближайший прмиер. Если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Харьковскую, Херсонскую и Одесскую народные республики. Но этого ополчения не было.
Долгое время власть плодила селигерскую поросль, оказавшуюся неспособной к реальной политической деятельности.
Мы не делаем ставку на конформистов. Мы делаем ставку на граждан.
Либерализм в его вульгарном изводе – как оголтелое западничество, социал-дарвинизм и перманентная русофобия – не главный наш враг, но безусловно: враг.
Однако мы исходим из того, что серьёзная часть российских политических, финансовых и культурных элит сформирована после 1991 года в либеральной повестке, и зачастую только мимикрирует, видя запрос на патриотические тренды.
Случится Смута – многие из них присягнут первому же самозванцу.
Огромная часть элит не мыслит национальными категориями. Пресловутая национализация элит по большей части не состоялась.
Наша задача – влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости.
Мы – не враг государства.
Мы - реальная основа государства.
Мы не против всего плохого и за всё хорошее.
Мы за правду, мы за правду нормального большинства.
Эксцентрики заколебали.
Мы умеем быть эксцентриками лучше всех иных прочих.
Но.
Хватит эксцентрики и постмодерна.
Потому что:
Съезд партии Прилепина открыл песней Вадим Самойлов. Тут и «за Донбасс», и «ИГИЛ я бомбил», и «на Берлин»..Александр КОЦ
Бог есть.
Родина одна.
Семья – союз мужчины и женщины.
Защищать Родину с оружием в руках – норма.
Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная - норма.
Мы живём в мире, где сегодня идут 42 войны.
Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции.
В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно.
Наконец.
Свобода – норма.
Свобода – это норма.
Россия – страна свободных граждан.
Пока либеральная публика считает, что наше счастье в том, чтобы стать холопами Запада, новейшая буржуазия считает, что мы их холопы, и должны быть этим счастливы.
Всякий, кто желает увидеть в русском человеке холопа, рискует увидеть, как выплывают из-за острова на стрежень Стеньки Разина челны.
Наша важнейшая задача: деприватизация самого понятия «оппозиция».
Сегодня понятие «оппозиция» ассоциируется исключительно с западниками.
Престарелые, скучные, осклизлые западники, надоевшие не намедни, и не 600 секунд назад – а уже лет 25 как, - сумели навязать совершенно устаревшие даже по мировым меркам, либеральные взгляды огромной части российской молодёжи, и представить себя в качестве новаторов.
Но они – архаичны.
Они исповедуют архаичные взгляды, которые вызывают оскомину у огромной части населения и в США, и в Европе, и тем более в Латинской Америке.
Всё, что наши нынешние оппозиционеры могут предлагать это: давайте сделаем, как в нормальных странах.
Но нет уже никаких пресловутых нормальных стран. Мир движется к очередному кризису: экономическому и ментальному. Присоединяться к нормальным странам, вступающим в период кризиса и хаоса – безумие.
И нам впаривают это безумие.
Мы должны создать образ нового, просвещённого, яркого, успешного, образованного патриота, не стесняющегося своих взглядов.
Патриота отстаивающего, а в случае необходимости и навязывающего свои взгляды.
Умеющего разрабатывать ярко оппозиционную и даже радикально оппозиционную стратегию – и претворять её в жизнь.
Государство может ошибаться.
Государство не есть идеальная машина априори.
А революция не есть априори зло.
Если завтра мы проснёмся от страшного сна и поймём, что это бы не сон, а действительность, и Россию возглавляет Григорий Явлинский, а Михаил Ходорковский теперь премьер, а миноброны - Леонид Гозман – революция – это благо.
Более того: участие в ней станет обязанностью всякого гражданина России.
Но лучше до этого не доводить.
Лучше иметь действующее ополчение.
Класс действенных, упрямых, разумных патриотов. Современных как последний айфон и убедительных как автомат Калашникова.
Мы должны ими стать. Нас должны узнавать в лицо.
Россия должна леветь в экономике и праветь во внешней политике. Это и есть русский баланс. Нас всё время заносит в сторону. Некоторые предлагают двигаться строго по центру.
Нет, мы будем атаковать и слева, и справа. Это тоже нормально. Спросите у Стивена Сигала.
В сегодняшней России может возникнуть новый трэнд: замирение с Западом и поиск компромиссов. Эти процессы могли бы показаться разумными, если бы наше поколение не пережило времена Горбачёва и Ельцина.
Мы не Кремль, мы можем позволить себе называть вещи своими именами.
Запад – уникальная цивилизация. Мы любим Запад.
Вместе с тем.
Политические элиты Запада – при первой возможности - обманут и кинут. Только так и никак иначе.
Русофобия – способ жизни западных элит, политических и медийных, во все времена.
Партию Прилепина поддержал Стивен СигалФото: Александр КОЦ
Это данность.
Всякий, кто в России начинает в первой фазе активно отстаивать очередное сближение с Западом – во второй фазе переходит к сдаче национальных интересов.
Мы гарантируем. Те, кто завтра объявят о примирении с Западом, послезавтра сдадут Донбасс.
Нам нужен контроль над элитой. Элита должна сближаться с Западом только с одной целью: взять у Запада всё, что можно взять, а заплатить втрое меньше. И, да, к слову, сделать Донбасс вдвое больше.
Это и есть – национальная политика. Остальное от лукавого.
Больше суверенитета.
России нужно больше суверенитета.
Полная продовольственная, финансовая и политическая независимость.
Наконец, Россия живёт в атмосфере культурного террора.
Террор антикультуры на дворе.
С одной стороны, Россию терроризируют профессиональные русофобы и откровенные выродки.
С другой стороны, террору способствует вся государственная медийная машина, обращающая в скот великие народы России посредством дегенеративных программ, сериалов и нескончаемых голубых огоньков.
Мы страна великой культуры.
Великая культура как всякая культура – взращивается.
Иначе её сжирают сорняки. У сорняков всегда выше рейтинг.
Не надо потворствовать людям в их стремлении к низости. Иначе мы не построим сверхцивилизацию.
Проблема России не в том, что на телевидении правят бал упыри.
Проблема в том, что упыри освоили и приватизируют ю-туб.
Мы обязаны выбить всю пошлость с государственных телеканалов, а все желающие и впредь смотреть двухполых птиц в новогодние ночи, будут смотреть их по кабельному телевидению.
Что касается ю-туб пространства: мы должны создать активную, агрессивную конкурирующие среду.
Конкурирующую среду – в политике, в медиа, в культуре и далее везде.
Движение За Правду – претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть.
Рискну сказать, что мы – лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, чем власть.
Да, мы такие. Спасибо.
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