2020-02-01T11:43:03+03:00
Политика

Захар Прилепин: «Мы - лучше, чем власть»

Программная речь лидера движения «За правду» на учредительном съезде одноименной партии
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В Москве стартовал учредительный съезд политической партии Захара Прилепина «За правду».В Москве стартовал учредительный съезд политической партии Захара Прилепина «За правду».Фото: Александр КОЦ
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Мы исходим из следующего.

Движение За Правду – претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть.

Мы исходим из того, что при любых трансферах власти, необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России – как политической, территориальной и культурной цельности.

В смуту, охватившую Россию в начале XVII века исчезло треть населения России. Спасло Россию, как известно, ополчение Минина и Пожарского. Но ополчение собралось на восьмой год Смуты.

К тому времени подавляющее большинство представителей элиты присягнуло уже и первому, и второму самозванцу, и некоторые – и третьему. Государственность осыпалась. Умнейшие, сановнейшие, влиятельнейшие чины и умы России оказались неспособны ни к чему.

С тех смута приходила не раз. И всякий раз мы к ней были едва готовы.

Вывод следующий: ополчение должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать.

Чем занять ополчение в мирное время – мы знаем.

К немирному времени мы тем более должны быть готовы.

Захар Прилепин доказывал серьезность своих намерений на своеобразном «детекторе правды». Фото: Александр КОЦ

Захар Прилепин доказывал серьезность своих намерений на своеобразном «детекторе правды».Фото: Александр КОЦ

Ближайший прмиер. Если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Харьковскую, Херсонскую и Одесскую народные республики. Но этого ополчения не было.

Долгое время власть плодила селигерскую поросль, оказавшуюся неспособной к реальной политической деятельности.

Мы не делаем ставку на конформистов. Мы делаем ставку на граждан.

Либерализм в его вульгарном изводе – как оголтелое западничество, социал-дарвинизм и перманентная русофобия – не главный наш враг, но безусловно: враг.

Однако мы исходим из того, что серьёзная часть российских политических, финансовых и культурных элит сформирована после 1991 года в либеральной повестке, и зачастую только мимикрирует, видя запрос на патриотические тренды.

Случится Смута – многие из них присягнут первому же самозванцу.

Огромная часть элит не мыслит национальными категориями. Пресловутая национализация элит по большей части не состоялась.

Наша задача – влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости.

Мы – не враг государства.

Мы - реальная основа государства.

Мы не против всего плохого и за всё хорошее.

Мы за правду, мы за правду нормального большинства.

Эксцентрики заколебали.

Мы умеем быть эксцентриками лучше всех иных прочих.

Но.

Хватит эксцентрики и постмодерна.

Потому что:

Съезд партии Прилепина открыл песней Вадим Самойлов. Тут и «за Донбасс», и «ИГИЛ я бомбил», и «на Берлин»..Александр КОЦ

Бог есть.

Родина одна.

Семья – союз мужчины и женщины.

Защищать Родину с оружием в руках – норма.

Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная - норма.

Мы живём в мире, где сегодня идут 42 войны.

Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции.

В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно.

Наконец.

Свобода – норма.

Свобода – это норма.

Россия – страна свободных граждан.

Пока либеральная публика считает, что наше счастье в том, чтобы стать холопами Запада, новейшая буржуазия считает, что мы их холопы, и должны быть этим счастливы.

Всякий, кто желает увидеть в русском человеке холопа, рискует увидеть, как выплывают из-за острова на стрежень Стеньки Разина челны.

Наша важнейшая задача: деприватизация самого понятия «оппозиция».

Сегодня понятие «оппозиция» ассоциируется исключительно с западниками.

Престарелые, скучные, осклизлые западники, надоевшие не намедни, и не 600 секунд назад – а уже лет 25 как, - сумели навязать совершенно устаревшие даже по мировым меркам, либеральные взгляды огромной части российской молодёжи, и представить себя в качестве новаторов.

Но они – архаичны.

Они исповедуют архаичные взгляды, которые вызывают оскомину у огромной части населения и в США, и в Европе, и тем более в Латинской Америке.

Всё, что наши нынешние оппозиционеры могут предлагать это: давайте сделаем, как в нормальных странах.

Но нет уже никаких пресловутых нормальных стран. Мир движется к очередному кризису: экономическому и ментальному. Присоединяться к нормальным странам, вступающим в период кризиса и хаоса – безумие.

И нам впаривают это безумие.

Мы должны создать образ нового, просвещённого, яркого, успешного, образованного патриота, не стесняющегося своих взглядов.

Патриота отстаивающего, а в случае необходимости и навязывающего свои взгляды.

Умеющего разрабатывать ярко оппозиционную и даже радикально оппозиционную стратегию – и претворять её в жизнь.

Государство может ошибаться.

Государство не есть идеальная машина априори.

А революция не есть априори зло.

Если завтра мы проснёмся от страшного сна и поймём, что это бы не сон, а действительность, и Россию возглавляет Григорий Явлинский, а Михаил Ходорковский теперь премьер, а миноброны - Леонид Гозман – революция – это благо.

Более того: участие в ней станет обязанностью всякого гражданина России.

Но лучше до этого не доводить.

Лучше иметь действующее ополчение.

Класс действенных, упрямых, разумных патриотов. Современных как последний айфон и убедительных как автомат Калашникова.

Мы должны ими стать. Нас должны узнавать в лицо.

Россия должна леветь в экономике и праветь во внешней политике. Это и есть русский баланс. Нас всё время заносит в сторону. Некоторые предлагают двигаться строго по центру.

Нет, мы будем атаковать и слева, и справа. Это тоже нормально. Спросите у Стивена Сигала.

В сегодняшней России может возникнуть новый трэнд: замирение с Западом и поиск компромиссов. Эти процессы могли бы показаться разумными, если бы наше поколение не пережило времена Горбачёва и Ельцина.

Мы не Кремль, мы можем позволить себе называть вещи своими именами.

Запад – уникальная цивилизация. Мы любим Запад.

Вместе с тем.

Политические элиты Запада – при первой возможности - обманут и кинут. Только так и никак иначе.

Русофобия – способ жизни западных элит, политических и медийных, во все времена.

Партию Прилепина поддержал Стивен Сигал Фото: Александр КОЦ

Партию Прилепина поддержал Стивен СигалФото: Александр КОЦ

Это данность.

Всякий, кто в России начинает в первой фазе активно отстаивать очередное сближение с Западом – во второй фазе переходит к сдаче национальных интересов.

Мы гарантируем. Те, кто завтра объявят о примирении с Западом, послезавтра сдадут Донбасс.

Нам нужен контроль над элитой. Элита должна сближаться с Западом только с одной целью: взять у Запада всё, что можно взять, а заплатить втрое меньше. И, да, к слову, сделать Донбасс вдвое больше.

Это и есть – национальная политика. Остальное от лукавого.

Больше суверенитета.

России нужно больше суверенитета.

Полная продовольственная, финансовая и политическая независимость.

Наконец, Россия живёт в атмосфере культурного террора.

Террор антикультуры на дворе.

С одной стороны, Россию терроризируют профессиональные русофобы и откровенные выродки.

С другой стороны, террору способствует вся государственная медийная машина, обращающая в скот великие народы России посредством дегенеративных программ, сериалов и нескончаемых голубых огоньков.

Мы страна великой культуры.

Великая культура как всякая культура – взращивается.

Иначе её сжирают сорняки. У сорняков всегда выше рейтинг.

Не надо потворствовать людям в их стремлении к низости. Иначе мы не построим сверхцивилизацию.

Проблема России не в том, что на телевидении правят бал упыри.

Проблема в том, что упыри освоили и приватизируют ю-туб.

Мы обязаны выбить всю пошлость с государственных телеканалов, а все желающие и впредь смотреть двухполых птиц в новогодние ночи, будут смотреть их по кабельному телевидению.

Что касается ю-туб пространства: мы должны создать активную, агрессивную конкурирующие среду.

Конкурирующую среду – в политике, в медиа, в культуре и далее везде.

Движение За Правду – претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть.

Рискну сказать, что мы – лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, чем власть.

Да, мы такие. Спасибо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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