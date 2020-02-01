«Вспышка китайского коронавируса угаснет сама в течение года»: эксперт дал прогноз по распространению новой болезни

В мире разгорается паника вокруг очередного «вируса-убийцы» 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила на днях международную чрезвычайную ситуацию. Рейтинговое агентство Moody’s назвало коронавирус «черным лебедем», каких еще не бывало! Каждый день, словно фронтовые сводки, поступают официальные сообщения о новых жертвах загадочной «китайской болезни». Умерших – уже более двухсот, заболевших – свыше десяти тысяч. Около 60 миллионов жителей города Ухань и окрестностей попали в карантин. Первый масштабный случай в истории. Но вирус вырвался на свободу. Случаи заболевания выявлены уже в Европе, США. В последний день января двое заболевших зарегистрированы в России. Оба – граждане КНР.

Сплошное дежавю

Звоню бывшему военному микробиологу, полковнику медицинской службы запаса Михаилу СУПОТНИЦКОМУ

- Что за напасть такая - китайский коронавирус? Неужели конец света?

- Поживем еще! У меня сложилось впечатление, что по бедности фантазии сценарий нынешней мелодрамы списан с фильма «Чума», снятого в 1992 г. по роману Альбера Камю с Уильямом Хёртом, Сандрин Боннер и Робертом Дювалем в главных ролях. Это меня не удивляет, так как представления об эпидемиях у нынешнего населения и даже врачей берутся не из скучных учебников, а из кинострашилок. Следующий этап – «чумные бунты». Но лично мне надоело уже смотреть этот бесконечный плагиат.

- «И в конце они поженились…». Спасибо, Михаил Васильевич, от души журналиста отлегло.

Напомню читателям: в 2009 году политики, ВОЗ и наши доморощенные светила от эпидемиологии поставили мир на уши страхом перед свиным гриппом, который вот-вот перейдет в «испанку» и сожрет чуть ли не треть населения планеты. Президент США Обама лично укололся тогда перед телекамерой от свиного гриппа и призвал всю Америку последовать его примеру. Мы опубликовали в «Комсомолке» с Супотницким цикл статей, разоблачающих вселенское свинство.

Прав оказался эксперт «КП», а не ВОЗ и наши академики. Вскоре пандемия рассосалась сама по себе. ВОЗ была вынуждена признать, что ужасный H1N1 "значительно менее смертоносный", чем привычный грипп. За год по всему миру он унес 14 тысяч человек. Обычный грипп без всяких пандемий убивает до полумиллиона жизней ежегодно. Зато организаторы аферы заработали миллиарды долларов на вакцинах, лекарствах. Только в США оказалось не востребовано 138 миллионов доз вакцины! Ее отправили в развивающиеся страны, включая Украину.

В 2014 году появилась новая страшилка – Эбола. Обама с трибуны ООН назвал ее главной угрозой человечеству, наряду с Россией и ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). ВОЗ пугало миллионами жертв, а наши «эксперты» на телеэкранах - секретным биологическим оружием американцев. Михаил Супотницкий ответственно заявил тогда со страниц «Комсомолки», что геморрагическая лихорадка Эбола - не искусственно созданное биологическое оружие, а так называемая природно-очаговая болезнь. Вспышка угаснет сама по себе в течение года, не выйдя с «черного континента».

Так и случилось. Официальное количество смертей – 11279, а не обещанные миллионы. Вот почему лично меня ответ Супотницого по поводу «жуткого коронавируса» успокоил.

КОМУ ВЫГОДНА ИСТЕРИКА?

- Но почему такая паника по миру? Нефть дешевеет, лихорадит биржи, финансовые рынки…. Свекор модели Натальи Водяновой несколько дней успел побыть в январе самым богатым человеком планеты, но из-за вируса потерял около 4 миллиардов долларов и опустился вниз в списке Форбс!

- Я в списки Форбс не заглядываю, интуитивно понимаю, что моей фамилии там нет. Но свекру Натальи Водяновой сочувствую. Не хотите паниковать, не включайте телевизор. Страх эпидемии уже давно стал мощным инструментом управления людьми и общественными процессами. Еще в Ветхом завете Господь наказывает людей страшными морами за какие-то провинности. В древнееврейском тексте третьей книге Моисея болезнь, поразившая Моисея, обозначается - «цорраасс» (двукорневое слово, равное "цоро"+"роо", каждое из которых значит "зло", то есть оно выражает собой высшую степень зла) ([Лев. 13:1-54]).

Эпидемии всегда были абсолютным злом для человечества и уносили больше жизней, чем войны. Кому эта эпидемия была нужна при запуске ежедневного сериала ужасов «Смерть зовется 2019-nCoV», я не знаю. Возможно, это связано с внутриполитическими разборками в Китае, например, для укрепления «вертикали власти».

- Истерия вокруг коронавируса как раз совпала с обсуждением кадровых перемен в ключевых провинциях и районах Китая.

- И не только… Но из-под контроля китайских властей сюжет явно вышел. Возможно, фильм запустили со стороны, чтобы создать в КНР хаос, опустить экономику, и китайцы на это повелись. Но это было пару недель назад. Сегодня раскручивать многосерийный сюжет про ужасный коронавирус выгодно многим. Например, телевизионщикам. Передачи «про вирус» и «мы все умрем» всегда собирают большую аудиторию, на которой можно заработать, задорого втюхивая рекламу. Крошки со стола падают в трясущиеся от жадности ладошки «ученых», обещающих создать супервакцину и покончить с коронавирусом, «как когда-то с натуральной оспой».

Врачи изучают новую болезнь и пытаются создать вакцину.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПЯЩИЙ ПРОСНУЛСЯ

- Откуда все-таки взялся этот 2019-nCoV? Ученые утверждают, что он скрывается в ядовитых змеях – кобрах и крайтах, а также в летучих мышах, которыми любят лакомиться китайцы. Ведь эпидемия началась на рынке в Ухане, где торговали этими деликатесами. Но жители Поднебесной ели мышей и змей веками. Почему именно сейчас все началось?

- Коронавирусы давно известны собачникам, кошатникам, их много и всяких, в том числе вызывающих бронхиты и пневмонии у людей. Откуда взялся этот конкретный? Ну, это смотря где искать. Если у людей, то, наверно, от их лакомств. Но кобры, крайты и летучие мыши в эпидемической цепочке передачи вируса от его первичного резервуара, где он сохраняется в природе, к людям выступили в качестве переносчиков. Они сами не могут быть первичным резервуаром, так как все позвоночные обладают Т-и В-клеточными системами, изрядно досаждающими проникшим в их макрофаги вирусам.

Чтобы понять, почему так внезапно возникла вспышка, надо найти первичный резервуар коронаровирусов и этого 2019-nCoV, т.е. источник, из которого заразились сами будущие китайские лакомства. Но в рамках представлений современных вирусологов, что все патогенные микроорганизмы попадают к людям из резервуаров среди животных, найти первоисточник невозможно. Надо пересматривать учебники.

По моему мнению, первичным резервуаром являются простейшие организмы. Из-за какого-то сдвига во вмещающих их экосистемах «спящий проснулся» и произошло заражение кобр, крайтов и т.д. Пока мы не поймем, как эта система работает, что «будит спящего», 2019-nCoV и прочие «новые вирусы» всегда будут появляться «внезапно».

- А что конкретно может «разбудить «спящий вирус»?

- Изменение климата, вмешательство людей в природные экосистемы, достижение человеческой популяцией какого-то критического уровня, когда этот вирус уже просто не может в нее не попасть… Причины надо искать.

КИЛЛЕР «ПРЕДПОЧИТАЕТ» КИТАЙЦЕВ

- Говорят, новый вирус мгновенно мутировал и стал передаваться от человека к человеку.

- Чушь! Сюжет голливудского блокбастера - вирус мутант! Я повторюсь. Вирус вызывает вспышки среди людей не потому, что он «мутировал», а потому, что сформировался механизм передачи от какого-то его резервуара к восприимчивой человеческой популяции. И чего ему мутировать? Чем он уж так плох? Во-первых, люди не являются его первичным резервуаром, следовательно, для поддержания в природе они ему не нужны. Во-вторых, любая мутация - это, прежде всего, травма для вируса. Представьте себе это физически: «мутировал», значит, выпали или подменились какие-то нуклеотиды. Но в организации вирусной частицы все подогнано миллионами лет эволюции. Утратив какую-то часть генома, как он теперь соберется в полноценную инфекционную вирусную частицу?

Скорее всего, причина массовых пневмоний при заражении коронавирусом лежит не в геноме вируса, а в геноме самих китайцев.

- Поясните!

- Еще в начале ХХ века в Маньчжурии было замечено, что у китайских тарбаганщиков (охотников на монгольских сурков - тарбаганов, - Ред.) заразившихся чумой от сурков через порезы, болезнь быстро переходит во вторично-легочную форму. Т.е., начинается как бубонная, но быстро поражает легкие. Первично-легочная чума 1910 г. в Харбине самозапустилась по этому механизму. Больные с вторично-легочной формой чумы среди китайских тарбаганщиков стали источником заражения для людей через механизм воздушно-капельной передачи. Началась эпидемия. В нашей книге «Очерки истории чумы» этот процесс описан подробно.

Когда говорят об инфекционном процессе, часто забывают, что в нем участвует не только возбудитель инфекции, но и иммунная система самого человека. Я думаю, что в инициации легочной коронавирусной инфекции сыграли роль не только свойства вируса 2019-nCoV, но и носители специфических аллелей генов, рассеянных среди китайского этноса. Именно они и стали его жертвой. Включение (экспрессия) этих генов в ответ на инфекцию сопровождается воспалительными некрозами (т. е. разрушением) легочной ткани.

- Что за гены?

- Их известны десятки. Например, NNF*2. Его мощный транскрипционный активатор способствует увеличению синтеза инфицированной клеткой фактора некроза опухолей, а соответственно некрозу легочной ткани и быстро развивающемуся у пациента шоковому состоянию, практически не поддающемуся лечению. Китайские врачи имеют такой горький опыт, когда никакое лечение не помогает и больной «уходит». Мутации, усиливающие экспрессию генов интерлейкинов 1, 4 и 8 приводят к быстрому поражению миокарда, а острая сердечная недостаточность – второе по тяжести после поражения легких осложнение у пациентов, заразившихся 2019-nCoV. Врожденная недостаточность фагоцитоза, системы интерферона и усвояемости витамина D, делают пациента беззащитным перед инфекцией, она приобретает генерализованный характер. Я повторюсь, таких аллелей генов много, и для поражения легких совсем необязательно, чтобы эпидемия запустилась в результате заражения через легкие. Здесь важно, к каким отделам легкого вирус имеет сродство.

- Выходит, китайцы генетически более подвержены определенным болезням, той же пневмонии, от которой и умирают сейчас жертвы нового коронавируса 2019-nCoV?

- Уже давно не секрет, что разные этносы имеют разную восприимчивость к возбудителям инфекций. По поводу первично-легочной чумы в Маньчжурии я привел реальные факты. Но это не значит, что россияне или европейцы защищены от риска заражения, а китайцы нет. Для развития эпидемической вспышки нужно совпадение трех факторов – активизация природного очага инфекции; наличие механизма передачи возбудителя инфекции из очага в человеческую популяцию и восприимчивые к этой инфекции люди. Генетический фактор тут играет очень большую роль. Однако частота встречаемости аллелей генов, определяющих эту восприимчивость и исход болезни может различаться в разных популяциях одного этноса.

Источником заражения стал рынок в Ухани.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ?

- Давайте рассмотрим другой вариант. В Ухане находится научный институт вирусологии. А в нем – лаборатория уровня 4 по биоопасности, где изучают самые страшные в мире патогенные микроорганизмы, ту же Эболу, Марбург, являющиеся потенциальными поражающими агентами биологического оружия. Есть версия, что вирус 2019-nCoV был разработан в этой лаборатории и случайно вырвался наружу по недосмотру персонала. Это уже по вашей линии, как бывшего военного микробиолога, свыше 30 лет занимавшегося биологической безопасностью России.

- Уровень 4 и есть самый биобезопасный, обеспечиваемый инженерными системами лаборатории. Лаборатория - это отдельное здание. Работа с возбудителями инфекционных болезней только в специальных боксах, фильтрация воздуха на входе и выходе из лаборатории и еще многие другие строжайшие меры безопасности. Как вирус может «вырваться» в этих условиях? И куда ему «вырываться»? Расстояние -то до рынка не близкое… вырвался и побежал, так у него ног нет... К тому же должна прослеживаться «эпидемиология точечного источника» – т.е., внезапное появление на какую-то дату большого количества заболевших, и потом быстрое прекращение вспышки. Здесь такого нет. Первые единичные случаи, видимо, имели место в период с 25 сентября до 19 декабря 2019 года. Их количество постепенно росло, растет и сейчас, но уже за счет диагностики. Я думаю, что если предъявляются такие серьезные обвинения, то их надо доказывать фактами, а не версиями.

- Еще одна версия – вирус изготовили в секретных лабораториях Пентагона. Янки специально «подогнали» его в Ухань. Пекин и Вашингтон с приходом Трампа в Белый дом находятся в состоянии торговой войны. Штаты решили нанести удар по экономике Китая. В 2002-2003 годах из-за атипичной пневмонии, тоже вызванной коронавирусом, Поднебесная потеряла 2 % ВВП. Сейчас потери могут быть куда больше.

- Красивая версия, но вспомним бритву Оккама: «Не следует множить сущее без необходимости». Сначала надо проследить всю эпидемическую цепочку. Если вдруг выяснится, что какого-то звена в цепочке не хватает, например, вирус появился в конечном продукте, но отсутствовал в исходном, тогда можно задуматься и о диверсии. Повторюсь, для таких серьезных обвинений нужны доказательства, а не версии. Но прежде всего надо знать реальную эпидемиологию вируса 2019-nCoV. А пока мы видим картинки с бегущими людьми в масках. Такое нам уже показывали, когда раздували псевдопандемию свиного гриппа в 2009 году. Налицо эффективные приемы информационной диверсии, но не биологической. Эпидемия – только предлог. Информационная война против КНР ведется настолько мощно, что в дальнейшем эпидемия будет не нужна.

- Михаил Васильевич, как вы оцениваете меры борьбы властей КНР с эпидемией? Тот же беспрецедентный в истории карантин для десятков миллионов человек. С атипичной пневмонией в начале этого века китайские власти пытались бороться скрытно. Теперь решили перебдеть?

- Они делают все, что надо и что не надо. Первым результатом пока стала паника в китайских городах. Постепенно она становится глобальной, уже и ВОЗ стала ее нагнетать.

В аэропортах пассажиров проверяют тепловизором на наличие повышенной температуры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СРАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ САМОТОРМОЖЕНИЯ

- Как нам в России следует беречься от коварного китайского вируса? Что, кстати, лично вы и ваша семья делаете для профилактики?

- Перефразирую известное выражение писателя Булгакова: «Вирус как вирус, это телевидение испортило его». Минздрав и Роспотребнадзор действуют с учетом реальной ситуации и без паники. А я, моя семья, мы сейчас больше опасаемся обыкновенного ОРЗ. В целях профилактики используем обыкновенное мыло – придя домой, промываем ноздри мыльной водой. Это метод нашего учителя, академика Петра Николаевича Бургасова, выдающегося эпидемиолога, свыше двадцати лет проработавшего главным санитарным врачом СССР.

- Есть ли надежды на вакцину и как скоро она может появиться?

- Создать вакцину против коронавируса невозможно, так как вызываемый им инфекционный процесс сопровождается развитием так называемого феномена антителозависимого усиления инфекции. Т.е. антитела усиливают инфекционный процесс, вызванный коронавирусом. Поэтому и инкубационный период длится две недели. Но некую вакцинку будут создавать, не сомневайтесь. Деньги-то на нее выделят большие. Чем больше паники, тем больше денег. Отдадут последнее. Жадные ручонки уже затряслись, да и технология уже отработана. Появится некий препарат, который будет вызывать выработку антител у мышей. Его введут добровольцам, измерят температуру и объявят о полной безопасности. Через месяц определят антитела и заявят, что создали самую лучшую вакцину в мире.

- А потом?

- Вспышка в Китае закончится, и о вакцине забудут. В первый раз, что ли? У нас, в России, среди научного сообщества, очень плохо с таким нематериальным активом, как «научная репутация».

- Ваш прогноз: как будут развиваться события с загадочным вирусом 2019-nCoV?

- Такие инфекции и эпидемии носят циклический характер. Болезнь заканчивается выздоровлением, а ее распространение прекращается по механизмам самоторможения, существующим в природе. Вспышка 2019-nCoV угаснет сама собой в течение этого года. За пределы Китая она будет выходить единичными завозными случаями. Эпидемиологическая наука КНР обогатится новыми данными, а мы – новой вакциной.

- Так вы считаете, что 2019-nCoV нам не грозит?

- Кроме него в природе существуют и другие опасные коронавирусы (CoV). Они могут прийти в наши города, но уже из собственных природных очагов, о которых мы ничего не знаем.

Посмотрите на эту карту из рецензируемого научного журнала Viruses (2019, 11, 174; doi:10.3390/v11020174.)

Кроме 2019-nCoV в природе существуют и другие опасные короновирусы

Закрашены страны, сообщившие об обнаружении летучих мышей с носительством CoV. Красный - летучие мыши с альфа-коронавирусами. Зеленый - с бета-коронавирусами. Полосатый – с альфа- и бета-коронавирусами, к которым относится 2019-nCoV. Какая территория совершенно свободна от инфицированных коронавирусами летучих мышей?

- Россия. Ура!!!

- Не спешите радоваться. В нашей стране живет 37 видов летучих мышей! Они всюду, кроме разве что тундры и Заполярья. Вы верите, что на той стороне Амура, в Китае, да и в других странах мыши заражены, а наши нет? Эта карта наглядно показывает, что эпидемиология в России предельно упрощена и сводится только к весьма сомнительной вакцинации от гриппа с каких-то сомнительных автомобилей у станций метро. Реально данных о природных очагах коронавирусов в РФ нет. Идей, продвигающих отечественную эпидемиологию за рамки представлений начала 20 века, я тоже не слышал.

Посмотрите еще одну карту из международного научного журнала Viruses (2019, 11, 980; doi:10.3390/v11110980.)

На карте показан ареал амурского ежа, у которого был обнаружен коронаровирус Ea-HedCoV HKU31

На карте показан ареал амурского ежа – собрата нашего обычного ежика, только более светлого. Он водится в северном Китае, на Корейском полуострове, у нас в Амурской области, Приморском крае, на юге Хабаровского края. Черное пятно – место в Китае, где у зверька обнаружен Ea-HedCoV HKU31 – результат рекомбинации коронавирусов ежей и летучих мышей. Китайский еж может заразить нашего, либо у наших амурских ежей и мышей случится подобная рекомбинация… Водятся в России и верблюды, с которыми связывают эпидемию 2013-15 годов на Ближнем Востоке и в Южной Корее, вызванную коронавирусом MERS… Там тоже были сотни жертв, как при эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, которую породил коронавирус SARS. Так что часовой механизм «коронавирусной бомбы» в России уже тикает. Но ее никто не ищет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВИЧ куда опаснее

- Почему, все-таки, в 21 веке именно эпидемии стали главными страшилками? Атипичная пневмония, птичий, свиной грипп, Эбола, теперь вирус 2019-nCoV … Уже пятый ужас за два десятка лет.

- Страх эпидемии хорошо работает. Зачем менять на другой страх, например, политических репрессий? В его нагнетании очень эффективно используются методы нейролингвистического программирования населения. Когда каждый день показывают однообразные апокалиптические картинки из оцепленных войсками городов, мертвых якобы людей на улицах, мечущихся людей в масках, испуганных женщин, кричащих: «Мы все умрем!»…Плюс блогосфера, заполненная идиотами, троллями и провокаторами… Все это превращает народ в испуганное стадо, с которым можно проводить и другие эксперименты.

- Тогда что, по–вашему, сегодня «цорраасс», т.е. абсолютное эпидемическое зло?

- А как раз то, о чем упорно молчат и помалкивают на фоне криков о двух случаях завоза 2019-nCoV в Россию китайцами. ВИЧ/СПИД-пандемия! В 2019 г. 37 тысяч россиян умерло от СПИДа. Только в одной России за один год! Нет никаких признаков торможения распространения ВИЧ-инфекции. «Жуткие» Эбола, свиной, птичий грипп убили меньше людей по миру. Не говоря уж про атипичную пневмонию и этот новый жалкий коронавирус. Только за первое полугодие официально ВИЧ заразились еще 47 тысяч россиян. По второму полугодию данных пока нет, но, думаю, счет тоже пойдет на десятки тысяч. Когда же вы очнетесь?

- Очень бы хотелось, чтобы новое правительство, новый министр здравоохранения обратили внимание на эту проблему.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил Васильевич СУПОТНИЦКИЙ – 63 года. Закончил военный факультет Томского медицинского института в 1979 году. Микробиолог, кандидат биологических наук. С 1979-го по 2006 г. работал в научно-исследовательских учреждениях Министерства обороны СССР и Российской Федерации. Участвовал в создании вакцин от опасных инфекционных болезней. Полковник медицинской службы запаса. Автор книг «Микроорганизмы, токсины и эпидемии», «Очерки истории чумы», «Словарь генетических терминов», «Эволюционная патология», «Биологическая война. Введение в эпидемиологию искусственных эпидемических процессов и биологических поражений», «Слепые пятна вакцинологии» .

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