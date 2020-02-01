Осипов, глава Забайкалья, о коронавирусе в регионе: Заболевшему гражданину Китая лучше. У него здесь жена и ребенок, они здоровы

- Александр Михайлович, как у вас в крае складывается обстановка - после того, как в Забайкалье обнаружен китайский гражданин, заразившийся коронавирусом?

- У нас все в порядке. Все спокойно... Потому что, с самого начала - ещё с момента появления первой информации о заболеваниях коронавирусом в Китае, мы сразу же приняли все меры предосторожности.

- Что конкретно имеется ввиду?

- У нас, как считают специалисты, правильным образом была налажена работа на границе с КНР, на пунктах пропуска - по обследованию всех тех, кто был накануне в Китае. Все граждане проходили обязательный карантин, сдавали необходимые в этом случае анализы.

- Много народу было обследовано?

- Всего - 630 человек. Коронавирус ни у кого не обнаружен, за исключением одного человека - гражданина КНР.

- Он каким образом оказался в Забайкалье? Этот гражданин - турист или работает у вас?

- Работает. У него здесь семья - жена и ребёнок.

- А у них коронавирус не обнаружен?

- Нет. Дело в том, что этот гражданин возвращался домой, к семье (в Забайкалье. - А.Г.), только-только въехал на территорию России из Китая, и сразу же попал в поле зрения медиков. Врачи провели дополнительное обследование, выявили коронавирус и поместили больного в отдельный бокс. Как говорят медики, у гражданина была легкая форма заболевания, болезнь протекала даже без температуры. Сейчас он выздоравливает.

- Как обстановка в Чите, в целом в Забайкалье?

- Все спокойно. Паники нет. Кстати, мы своим решением приостановили въезд граждан Китая на территорию Забайкальского края ещё до того, как эта мера была принята централизованно, на федеральном уровне...

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