2020-02-01T13:16:47+03:00
Политика

Осипов, глава Забайкалья, о коронавирусе в регионе: Заболевшему гражданину Китая лучше. У него здесь жена и ребенок, они здоровы

В интервью обозревателю "КП" Александру Гамову глава Забайкалья рассказал, какие меры предпринимаются [аудио, видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Александр Осипов, губернатор Забайкалья.Александр Осипов, губернатор Забайкалья.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

- Александр Михайлович, как у вас в крае складывается обстановка - после того, как в Забайкалье обнаружен китайский гражданин, заразившийся коронавирусом?

- У нас все в порядке. Все спокойно... Потому что, с самого начала - ещё с момента появления первой информации о заболеваниях коронавирусом в Китае, мы сразу же приняли все меры предосторожности.

- Что конкретно имеется ввиду?

- У нас, как считают специалисты, правильным образом была налажена работа на границе с КНР, на пунктах пропуска - по обследованию всех тех, кто был накануне в Китае. Все граждане проходили обязательный карантин, сдавали необходимые в этом случае анализы.

- Много народу было обследовано?

- Всего - 630 человек. Коронавирус ни у кого не обнаружен, за исключением одного человека - гражданина КНР.

- Он каким образом оказался в Забайкалье? Этот гражданин - турист или работает у вас?

- Работает. У него здесь семья - жена и ребёнок.

- А у них коронавирус не обнаружен?

- Нет. Дело в том, что этот гражданин возвращался домой, к семье (в Забайкалье. - А.Г.), только-только въехал на территорию России из Китая, и сразу же попал в поле зрения медиков. Врачи провели дополнительное обследование, выявили коронавирус и поместили больного в отдельный бокс. Как говорят медики, у гражданина была легкая форма заболевания, болезнь протекала даже без температуры. Сейчас он выздоравливает.

- Как обстановка в Чите, в целом в Забайкалье?

- Все спокойно. Паники нет. Кстати, мы своим решением приостановили въезд граждан Китая на территорию Забайкальского края ещё до того, как эта мера была принята централизованно, на федеральном уровне...

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус добрался до России: двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что впервые в России выявили два случая больных коронавирусом.

Так, в Забайкалье и Тюменской области зафиксировали случаи заражения "китайским вирусом". Заразившиеся - граждане Китая. Они прибыли в Россию 26 и 28 января. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Григорий Карасин: Антироссийская резолюция ПАСЕ — политическая провокация
Российский сенатор, 14 лет бывший заместителем министра иностранных дел РФ, прокомментировал «КП» решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о признании России стороной Минских соглашений
Новости 24
Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк
Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Во Внуково экстренно сел самолет Москва-Сочи
В Верховной раде пригрозили свержением Зеленского
В министерстве труда опровергли информацию об изменениях правил увольнения
США стала второй страной, объявившей ЧС из-за коронавируса
С 1 февраля торговые автоматы вместо чека будут выдавать QR-код
В Таиланде коронавирусом заразился таксист, который вез зараженного человека в больницу
"Регуляторная гильотина": с 1 февраля отменят больше ста устаревших законов
Минтранс предлагает повысить штрафы для водителей такси и автобусов
Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
Умер актер Алан Харрис, сыгравший в «Звездных войнах»
Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году
Началась эвакуация россиян из Китая
В Латвии возбудили дело на распространителя ложной информации о коронавирусе
Овечкин подвинул Мессье в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
Итоговое голосование по импичменту Трампа перенесли на 5 февраля
В России изменились правила увольнения сотрудников
В Китае от нового коронавируса скончались 259 человек
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
В Японии разбился полицейский вертолет, перевозивший органы для трансплантации
Ученые показали, как размножается коронавирус
На Украине потенциальную участницу "Евровидения" раскритиковали за русский язык
Британия официально вышла из состава ЕС
Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
США временно запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай
Экс-генпрокурор Украины заподозрил Джозефа Байдена в попытке отравить его
Захарова попросила замглаву МИД Польши перестать "шаромыжничать" на теме Второй мировой войны