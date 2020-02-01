2020-02-01T18:52:21+03:00
Политика

Жириновский рекомендует: В эпидемию никаких поцелуев, театров и ресторанов!

Вождь ЛДПР подозревает, что коронавирус выгоден Трампу [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Вождь ЛДПР подозревает, что коронавирус выгоден ТрампуВождь ЛДПР подозревает, что коронавирус выгоден ТрампуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Жириновский направил правительству РФ предложения по борьбе с китайским коронавирусом.

- Мы обратились к правительству с предложением принять еще более жесткие меры: прекратить любое транспортное сообщение с Китаем (туда пускаем, сюда - нет), подготовить инфекционные блоки, чтобы туда запускать всю группу, в которой нашелся заболевший, и держать по две недели. Просто тепловизора недостаточно: сегодня у человека температуры еще нет, а через 2 дня начался процесс. Подготовить бригады инфекционистов с привлечением студентов медицинских вузов и волонтеров, - рассказал он «Комсомолке».

И дал несколько советов соотечественникам, как уберечься от заразы.

- В театры не ходить, в рестораны не ходить. У меня на дверях уже 20 лет вывеска: «Никаких поцелуев, объятий и рукопожатий!». Шел тут, меня опять обнимают и целуют - ну что ты будешь делать! Отталкивать не могу, а контакт прямой! Нельзя также показывать рекламу с поцелуями с животными - это в целях нашей безопасности, - призывает ВВЖ.

При этом политик полагает, что ударивший по Китаю вирус выгодно используют американцы.

- Все спровоцировано. Все это против китайцев. Ухань как Москва, кругом лаборатории. Первой известила о вирусе американская газета The New York Times. Откуда узнала? Тут же эвакуация американского генконсульства - куда вы так торопитесь? Дипломаты уезжают последними. В войну сидят, а тут уехали. Нынешняя ситуация помогает добиться нужного торгового соглашения с Китаем в пользу Трампа. В ноябре он снова выиграет выборы, - уверен Жириновский.

Напомним, в пятницу стало известно о двух случаях появления коронавируса на территории России. Заболевшие в Забайкальском крае и Тюменской области - граждане КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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