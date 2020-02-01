Кому был выгоден развод Пелагеи с Телегиным, рассказала подруга певицы

Развод Пелагеи с мужем неожиданно для всех приобрел скандальный характер и мы тоже не могли обойти это стороной. На все запросы представители Пелагеи отвечали что все нормально, пара обо всем договорилась, что нет скандала.

Но в сми все время возникали новости от анонимных «инсайдеров» про то что Пелагея подлая и обогащается за счет Телегина. Что ей достаются особняк, три квартиры и все за счет Телегина.

Мы поговорили с ближайшей подругой певицы Александрой Соколовой, и она официально заявила что это неправда.

20 лет дружбы — Пелагея и Александра Соколова Фото: соцсети.

А потом Пелагея на День Рождения своей дочери пригласила Ивана, и по сми разлетелись кадры, где все счастливы, Телегины общаются, никаких проблем действительно нет.

Пелагея дала Супер.ру короткое интервью в присутствии Телегина, где подтвердила слова своей подруги о том что Иван не собирается отдавать ей дом за 75 млн, а она продолжает жить в своей квартире.

Иван Телегин согласно кивал...

Мы продолжаем беседу с источником, слова которого были подтверждены самими Телегиными.

- Александра, в настоящее время уже идет бракоразводный процесс?

- Расстались они в начале лета. Сейчас идет развод, да. Нормальный без скандала и дележки.

Пелагея и Телегин Фото: соцсети.

- Шумиха вокруг имени Пелагеи раздражает?

- Не то слово. Надо знать Полину жизнь (а я 20 лет рядом), чтобы быть в бешенстве от этого всего. Я только поэтому стала говорить с вами на все эти темы, никогда не даю интервью.

Понимаете, Поля всегда была в стороне от подобных вещей — она против вываливания личной жизни на публику. А уж какие-то выяснения отношений в СМИ — это вообще не ее стиль жизни. Потому она и 3 года назад не стала подробно опровергать ту историю, что якобы увела Ивана от его бывшей беременной девушки. А надо было все взять и подробно рассказать...

- Александра, мы с вами говорили что вот сми много пишут - Пелагея выгодно вышла замуж, стала богатой благодаря Телегину и его миллионам.

Вранье это. Никто никого не обогатил за время брака. Да, у Ивана сейчас хороший контракт, но и Пелагея не с улицы к нему пришла бесприданницей.

Когда они познакомились, Ваня был в начале своего восхождения в карьере. Ему клуб снимал жилье.

А Пелагея уже приобрела хорошую квартиру, и ездила на машине S-класса. Она с 15 лет работает как профессиональный артист, понимаете? Она успешная, ни на кого не похожая артистка, у нее аншлаги по всей стране!

У Пелагеи аншлаги по всей стране. Фото: Скоморохов соцсети.

- Как написала пресса ссылаясь на «друга семьи», Пелагея после развода получает еще и три квартиры в элитных жилых комплексах На Нежинсккой, на Таганке и на Нижегородской. Правда ли это?

- Нет, это ложь, как и с домом.

Как можно получить после развода то, что у тебя до брака было твоим? Или даже у твоих родителей?

Все эти годы они жили с Ваней, а потом и с Тасей в квартире на Нежинской. Это — ее квартира.

- А остальные две?

- За несколько лет до встречи с Иваном Полей была куплена элитная квартира на Таганке. Ей все было некогда там сделать ремонт...И она жила в небольшой квартирке на Нижегородке, это квартира бабушки и дедушки, давно уехавших с Полиной мамой за город.

У Вани не было жилья, на Нижегородке было тесно, и чтобы не заниматься всю беременность ремонтом, Поля передала эту Таганскую квартиру своей маме, а та в ответ, - свои сбережения на покупку готовой к жизни квартиры, с мебелью и ремонтом. Так была куплена Полей квартира На Нежинской, она и записана на нее.

С тех пор квартира на Таганке — принадлежит Полиной маме, и третья на Нижегородке — деда и бабушки. Понимаете какая ложь? Где тут недвижимость, которую Пелагея получает благодаря Телегину?

- А зачем ей приписывают это все? И дом, который он не собирался отдавать, и не его квартиры?

- Не знаю. Порой кажется у авторов этих фейков что-то с головой. Пиарят какую-то Марию Гончар, в каждой газете - ее имя и фото.

Мария Гончар. Фото: соцсети.

Было бы объяснение, если бы Поля требовала раздела и они через сми давили на нее, чтобы отказалась от всего. Но она и не претендовала ни на что!

Всем нам известно — Поля с Телегиным договорились не ссориться и сохранить ради дочери нормальные отношения. Каждый остается с тем, что имеет и что заработал (от редакции — Иван во время интервью Супер.ру подтверждал это, согласно кивая).

Поля не меркантильная совершенно. И не мелочная. Она живет здесь и сейчас.

Русская красавица Пелагея. Фото: соцсети.

- Как сегодня себя чувствует Пелагея? Кто ей помогает справиться с жизненной ситуацией? От кого ощущает поддержку?

- Ей очень тяжело...Но чем больше грязи льют на нее, тем больше поддержки она получает. Потому что всем уже ясно, что это делается специально.

Надеюсь, Поля пройдет этот ужасный период, и все у нее наладится. Она очень хотела семью, очень старалась, много делала для того, чтобы все получилось. И я, и мы все думаем что у нее еще все получится. Потому что Поля — настоящая женщина. Она верная, она умеет любить по настоящему, она хочет полную семью. И все у нее будет.

- А Вы были у нее в гостях? Какая атмосфера в ее доме?

- Конечно, я бываю у них с Тасей, иногда мы всей семьей приезжаем. Поля хлебосольная, гостеприимная. Я люблю к ней приезжать. Танцуем, веселимся, детей развлекаем, потом говорим обо всем долго, иногда остаемся с ночевкой.

Новый год отмечали большой компанией у Полиной мамы загородом. Бабушки, куча ребятишек, подарки, Дед Мороз, на следующий день баня, шашлыки — все было как надо. Мы поддерживаем ее и никогда не оставим в унынии.

- Помогает ли любовь поклонников пережить сложное время?

- Конечно, вы что! это очень важно для нее! Люди пишут ей все время, они же все видят — Поля настоящая и на сцене и на экране. Такая какая есть.

Пелагея Фото: соцсети.

- Как считаете, преодолеет Пелагея это испытание без потерь?

- Без потерь...А разве бывают разводы без потерь? Ее потери очень велики. Разочарование стоит нашим душам очень дорого, иногда мы платим за них безмерную цену.

Финансовые потери (во всяком случае сейчас) не грозят ни Ивану, ни ей, - тут я надеюсь на его порядочность.

Репутационные потери, на что была направленна эта кампания в СМИ, я думаю ей тоже не грозят. В Поле невозможно разочароваться — ни знающим ее в жизни, ни зрителям.

Ложь и оскорбления - инструменты мелких жуликов. Но мы-то с вами говорим о доброй и порядочной женщине, молодой маме, и большой, огромной Певице с большой буквы. Даже если и без дома за 75 млн, квартир и несметных богатств Телегина (смеется)

Александра Соколова. Фото: соцсети.

Мы еще долго говорили с Александрой, она намекнула что есть заинтересованные люди в скандале, но не стала их называть...

В разговоре с этой интеллигентной женщиной, казалось, что может все действительно какой-то фейк, и люди, организовавшие атаку в сми на народную любимицу, просто заигрались...пока мы не узнали от достоверного источника, кто способствовал разводу Пелагеи. И зачем.

Говорят, в этом сильно заинтересован близкий родственник Марии Гончар, а сейчас — приближенный к Ивану Телегину.

Да, похоже Пелагея попала в Театр Теней...