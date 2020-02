Бывшая жена призналась, что била Джонни Деппа и швыряла в него сковородками

Несколько лет назад Джонни Депп с шумом расстался со своей супругой, актрисой Эмбер Херд. Она демонстрировала журналистам синяки, полученные во время последней, особенно бурной ссоры, когда Депп якобы швырнул в нее мобильный телефон.

Тогда, в мае 2016-го, Эмбер пришла в суд в сопровождении адвоката, чтобы подать заявление о "повторявшихся избиениях" со стороны мужа. "На всем протяжении отношений" он якобы ее оскорблял и применял силу. "Я вынесла ряд нечеловеческих эмоциональных, вербальных и физических издевательств со стороны Джонни. Каждый раз, когда я с ним не соглашалась или ставила под сомнение его главенство в семье, следовали нападки - яростные, агрессивные, унижающие меня, угрожающие мне".

Она также напоминала о склонности актера к алкоголю и наркотикам, о его вспыльчивости: "Он часто бывает склонен к параноидальной подозрительности, и в состоянии бешенства очень страшен".Все это очень плохо повлияло на карьеру Деппа. К нему стали относиться как к монстру. Говорят, именно из-за шумихи его больше не зовут играть капитана Джека Воробья, а еще не позвали в третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Несколько лет назад Джонни Депп с шумом расстался со своей супругой, актрисой Эмбер Херд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причем тогда, в 2016-м, история отнюдь не закончилась. В конце 2018 года не успокоившаяся Херд написала колонку в The Washington Post о домашнем насилии. Деппа она там по имени не называла, но говорила, что стала «публичным воплощением историй о домашнем насилии» и о гневе, которое общество испытывает в отношении тех, кто бьет женщин. Тут уж Депп не стерпел и подал на нее в суд за клевету, требуя 50 миллионов долларов. Он утверждал: «Мисс Херд не страдала от домашнего насилия, она его осуществляла. Она била и пинала меня, часто и регулярно швыряла предметы в мои тело и голову (sic!), в том числе тяжелые бутылки, банки с газировкой, горящие свечи, пульты дистанционного управления от ТВ, причиняя мне значительные телесные повреждения».

Херд в ответ накатала 300 страниц встречного иска, где рассказывала о шрамах и синяках, появившихся у нее в ходе супружеской жизни. Но теперь в распоряжение журналистов из Daily Mail попали аудиозаписи, датированные 2015 годом. Депп и Херд тогда еще были в браке и пытались его спасти. Они прошли через «терапевтическую сессию», которая была записана на мобильный телефон Херд. Пытались проговорить вслух все претензии друг у другу после особенно бурной ссоры. И да: на записи Эмбер неожиданно признается, что сама била мужа. «Я жалею, что я не дала тебе пощечину, но я била тебя, ну, не избивала… (тут есть тонкая разница между английскими глаголами to hit и to punch, которые на русский переводятся одними и теми же «бить», «ударять»; грубо говоря, to punch значит бить сильнее. - Ред.) Я не знаю, как так я на самом деле двинула рукой, но ты же в порядке, я не причинила тебе боли, я не сильно тебя ударила».

Поклонникам трудно представить, что кто-то мог избивать крутого Джека Воробья.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депп, судя по записи, перепугался в тот момент не на шутку: «Я же ушел [из дома] прошлой ночью… Я не мог смириться с мыслью, что будет еще больше физического издевательства друг над другом («I just couldn't take the idea of more physicality, more physical abuse on each other»). Если бы мы продолжили, все стало бы совсем на хрен плохо. Малыш, я тебе уже это говорил. Я испугался до смерти, мне казалось, что мы сейчас находимся на месте преступления».

Ну и так далее. Оказывается, Херд посмеивалась над Деппом, что он «убегал» от нее, когда она была в гневе. Депп же говорит, что ушел из дома, потому что жена стала «сумасшедшей и злобной»: «Это же не я бросалcя кастрюлями и прочей фигней!» И Херд признает, что так и поступала: «То, что я швырялась кастрюлями и сковородками, не значит, что ты не можешь прийти и постучаться ко мне в дверь…» Дальше выясняется, что она также бросалась цветочными горшками (что опять-таки не отменяет возможности «прийти и постучать в ее дверь»).

Эмбер Херд в беседе с психологом сама призналась, что поднимала руку на мужа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я не могу тебе пообещать, что дальше все будет идеально», - говорит Херд. - «Не могу пообещать, что снова не применю силу. Господи, иногда я становлюсь такой бешеной, что теряю [способность себя сдерживать]». А Депп ей в ответ: «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей женой. И хочу быть твоим мужем. Хочу быть хорошим мужем. И если я им не был, сделаю все, чтобы научиться им быть».

Блогеры, внимательно ознакомившиеся с аудиозаписями и их расшифровками, теперь требуют справедливости для Джонни Деппа. Появился специальный хэштег #JusticeForJohnnyDepp. Например, некая Лейла Алава пишет в твиттере: «Меня аж затошнило, когда я это слушала, читала свидетельства и понимала: человеку, над которым издевались, не поверили. Если вы приглядитесь, поймете, что он сделал все, что надо сделать жертве насилия - но этого оказалось недостаточно».

А россиянка Алеся Кирсанова пишет в фейсбуке: «С одной стороны все это кажется невероятным, какая-то пигалица поколачивала самого Джека Воробья, но с другой, такое явление как женщина агрессор - не выдумка. И если честно, если представить что все так и было, я не знаю как в этой ситуации мужику оставаться мужиком. Признать что тебя избивала жена, когда ты Джонни Депп возможно даже хуже чем самому быть абьюзером в глазах общественности. Я очень внимательно отслушала многочисленные аудиозаписи, на всякий случай прочла транскрипции их бесед, и вынуждена признать, что скорее всего, Джонни Депп будет первым мужчиной-звездой, публично признанным жертвой домашнего насилия».

Эмбер Херд принимает участие в Женских маршах за гендерное равноправие и против мужского насилия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

