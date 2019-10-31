Разборкам нет конца: Эмбер Херд выдвинула против Джонни Деппа новые обвинения

Судебной тяжбе Эмбер Херд и 56-летнего Джонни Деппа нет конца. На этот раз 33-летняя актриса выступила с новыми обвинениями против бывшего мужа. Блондинка уверена, что звезда "Пиратов Карибского моря" заплатил свидетелям ее избиений.

Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп подкупает свидетелей. Вместе со своим адвокатом актриса вызвала в суд фирму, управлявшую бизнесом Деппа в период с 1999 по 2016 год. Кинозвезда запросила у компании данные о всех выплатах. Среди них она надеется отыскать и платежи возможным свидетелям, которые наблюдали насилие и помогли его скрыть.

Звезда фильма "Ромовый дневник" считает, что сотрудники компании находились под давлением артиста и поэтому боялись говорить правду. "Он всем заплатил. Потратил миллионы долларов, чтобы они молчали", - цитирует актрису Daily Mail. В заявлении представителей актрисы утверждается: "The Mandel Group было известно, что Депп жестоко оскорбил Херд. Он оказал давление на своих сотрудников, чтобы они сделали ложные публичные заявления, отрицающие этот факт".

Ранее Эмбер попросила бывшего мужа предоставить суду данные о его лечении от алкогольной и наркотической зависимостей. По ее мнению, это подпитывало тягу бывшего мужа к физическому насилию. Депп выполнил требования экс-супруги.

Напомним, Эмбер Херд в 2016 году обвинила и Джонни Депп в домашнем насилии. Тогда актриса опубликовала фотографии со следами побоев и подала на благоверного в суд. Артист не только не признал свою причастность к этому, но и подал встречный иск. Он обвинил экс-супругу в клевете. По его словам, синяки на лице Херд просто нарисовала.