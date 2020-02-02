Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили аккредитации

Погрязшая в допинговых скандалах организация, так и не смогла пройти процесс самоочищения. А «кризисный менеджер» - президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в прошлом году подал в отставку. Масла в огонь подлило «дело Лысенко» - талантливого прыгуна в высоту, который пропустил три допинг-контроля, но федерация постаралась его отмазать, составив какие-то липовые справки.

А ускорил процесс обновления ВФЛА новый министр спорта Олег Матыцин, которому в наследство достались эти авгиевы конюшни Королевы спорта.

Данил Лысенко - прыгун в высоту.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Словом, в конце февраля состоятся выборы в новую федерацию. Только вот поможет ли это вернуть наших спортсменов на международные соревнования? Российские легкоатлеты мало того, что выступали последние годы под белым флагом, так теперь им даже не подтвердили нейтральный статус.

К примеру, лидер нашей сборной, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пропускает зимние международные старты в новом году. При этом Мария в воскресенье побеждает в Москве на соревнованиях «Битва полов» с гроссмейстерским результатом 2.04.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене победила на состязаниях "Битва полов"Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- Рада, что удалось показать лучший результат сезона, вчерашний прыжок Ярославы Магучих на 2,02 м подстегивал меня (накануне украинка на соревнованиях в Катаре прыгнула 2,02 м). Я отбросила все негативные мысли о том, что не могу пока очно соревноваться с ней. Но надеюсь, что это сбудется в зимнем сезоне. Не хочется пропускать зиму, потому что это очень важный этап для подготовки к Олимпиаде. Надеюсь, что все усилия, которые сейчас предпринимаются, не будут напрасны, - прокомментировала свой успех Ласицкене.