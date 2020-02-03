Анекдоты: Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар

- Привет, Серега. Чё нового?

- Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованными усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне, что я дурак.

* * *

Единственная возможность, которую я получил как самозанятый, - это возможность занять у самого себя.

* * *

- Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у тебя столько денег?

- Я продал все носки, которые мне подарили на 23 февраля.

* * *

В связи с угрозой распространения нового коронавируса в московском метро временно закрыта станция «Китай-город».

* * *

Женщины - они такие же, как мы, только приятнее на ощупь.

* * *

- Почему они развелись?

- Он - Весы, она - Дева. Дева поправилась - Весы сломались.

* * *

Он хотел наладить отношения с тещей и заказать ей по интернету красивое платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…

* * *

- Я ухожу.

- Ну, я не удивлен. Наши отношения уже давно становились все хуже и хуже, а теперь я даже не уверен, чувствуем ли мы вообще что-то друг к другу.

- Я ухожу в магазин!!!

- О, захвати мне пивка.

* * *

Настроение: хочется броситься под кофемашину.

* * *

В Индии рикша, подгоняемый электрошокером, считается троллейбусом.

* * *

Как-то решил приколоться и в резюме, в графе «положительные качества», написал: «Отсутствие совести». И тут же стали предлагать та-а-акие должности...