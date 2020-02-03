Анекдоты: Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар
- Привет, Серега. Чё нового?
- Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованными усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне, что я дурак.
* * *
Единственная возможность, которую я получил как самозанятый, - это возможность занять у самого себя.
* * *
- Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у тебя столько денег?
- Я продал все носки, которые мне подарили на 23 февраля.
* * *
В связи с угрозой распространения нового коронавируса в московском метро временно закрыта станция «Китай-город».
* * *
Женщины - они такие же, как мы, только приятнее на ощупь.
* * *
- Почему они развелись?
- Он - Весы, она - Дева. Дева поправилась - Весы сломались.
* * *
Он хотел наладить отношения с тещей и заказать ей по интернету красивое платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…
* * *
- Я ухожу.
- Ну, я не удивлен. Наши отношения уже давно становились все хуже и хуже, а теперь я даже не уверен, чувствуем ли мы вообще что-то друг к другу.
- Я ухожу в магазин!!!
- О, захвати мне пивка.
* * *
Настроение: хочется броситься под кофемашину.
* * *
В Индии рикша, подгоняемый электрошокером, считается троллейбусом.
* * *
Как-то решил приколоться и в резюме, в графе «положительные качества», написал: «Отсутствие совести». И тут же стали предлагать та-а-акие должности...
ИСТОЧНИК KP.RU