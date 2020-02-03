Лили-Роуз Депп пришла на премию BAFTA в «голом» платье без нижнего белья

В Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA – ежегодная награда Британской киноакадемии и телевизионных искусств. В столице Великобритании собрались голливудские звезды, претендовавшие на награды английских кинокритиков. Самым откровенным нарядом церемонии, по единодушному мнению, стало платье Лили-Роуз Депп – 20-летней дочери американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради.

Юная Лили-Роуз решила продемонстрировать свою фигуру во всей красе. И нарядилась в кружевной комбинезон. Поверх него она надела абсолютно прозрачную черную комбинацию. Наряд совершенно не скрывал ее форм, к тому же девушка решила обойтись без нижнего белья.

Актриса выбрала абсолютно прозрачный наряд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сквозь кружево отчетливо просвечивали все изгибы ее хрупкого тела, но Лили-Роуз это, похоже, абсолютно не смущало. Девушка невозмутимо позировала фотографам с совершенно непроницаемым лицом. К слову, за то, что она никогда не улыбается, Лили-Роуз уже прозвали «Снежной королевой».

Дочь звезды «Пиратов Карибского моря» делает вполне успешную карьеру и как актриса, и как модель. В свои 20 лет она – «лицо» модного дома Chanel (с люксовым французским брендом Лили-Роуз сотрудничает уже несколько лет), снялась в нескольких фильмах и постоянно участвует в фотосессиях.

Под тонким кружевом у нее не было нижнего белья.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В личной жизни девушки тоже все прекрасно: она встречается с молодым, но очень перспективным актером Тимоти Шаламе. Они вместе снялись в фильме «Король», и их роман разгорелся на съемочной площадке. За роль Элио Перлмана в драме «Зови меня своим именем» Тимоти был номинирован на премию Оскар, став самым молодым номинантом в этой категории с 1939 года. Одна из его последних работ – в комедии Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Тимоти – наполовину француз и, возможно, именно это и свело их с Лили-Роуз.

Лили-Роуз Депп уже не впервые выбирает откровенные образы: девушка начала сниматься топлесс в 17 лет. Впрочем, наследница известной фамилии всегда говорила, что ее не привлекает карьера модели или певицы, как у мамы — она хочет сниматься в кино, как ее отец.

Лили-Роуз не привыкать шокировать публику - впервые она снялась топлесс в 17 лет.Фото: REUTERS

- Родители всегда старались держать меня подальше от центра внимания, за что я им очень благодарна, - рассказывала дочь Деппа в интервью «Комсомольской правде». - Они вообще пытались оградить меня от кино, поскольку это очень жестокий бизнес. Но когда они увидели, что актерская работа доставляет мне радость, успокоились. Сейчас я слышу от них то, что все родители говорят своим детям: «Делай как можно лучше», «Мы гордимся тобой».

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