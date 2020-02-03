Как у них на Марсе розочка цвела

Розочку среди марсианских песков разглядел известный виртуальный зоолог, биолог, археолог, палеонтолог и уфолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring). Отыскал на панорамном снимке, который передал на Землю «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity).

Снимок был сделан на 1448 день пребывания «Любопытства» на соседней планете. Розочка — в левом нижнем углу. Становится заметной, если снимок увеличивать. Ресурс, на котором он размещен, позволяет такое проделывать.

Конечно, розочка вряд ли живая. По мнению Скотта, она давно засохла, так и не распустившись. Остался бутон на стебельке.

Панорама, на которой виртуальный биолог нашел розочку.

Чуть ближе к розочке.

Увеличенная часть панорамы - нижнего левого ее угла с розочкой под камнем.

Не все разделяют гипотезу виртуального исследователя. Одни пользователи соцсетей считают объект окаменевшим цветком, другие — грибом, третьи — неким изваянием. А некоторые не исключают, что под видом цветка скрывается датчик, торчащий из песка.

По мои соображениям, из песка торчат камни. Как минимум два разных камня. Один «изображает» бутон, другой — стебель с листьями. А вместе они создают иллюзию единого целого — зрительно сливаются. Хотя, возможно, я слишком недоверчив.

КСТАТИ

Цветы и грибы были замечены и на Венере

Цветы и грибы на Венере увидели отнюдь не уфологи, а главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), заведующий лабораторией отдела физики планет доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити. Они и другие обитатели «Планеты Бурь» видны на снимках, которые в 1982 году передала на Землю советская межпланетная станция «Венера-13», успешно совершившая там мягкую посадку.

Подробности тут : Сенсация из Российской академии наук: Венера, похоже, обитаема