«Смотрели друг на друга с обожанием»: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после разрыва появились вместе на публике

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись семь месяцев назад. С тех пор их ни разу не видели вместе на публике, хотя бывшая пара воспитывает общую дочь Лею. Поэтому когда в Лондоне на вечеринке по случаю вручения британской кинематографической премии BAFTA одновременно появились и Шейк, и Купер, все напряглись и подумали: «Неудобненько вышло». Все ждали, что бывшие гражданские супруги будут избегать друг друга и дуться по углам. Но ничуть не бывало – 34-летняя Ирина и 45-летний Брэдли очень мило пообщались и даже сфотографировались вместе.

Вечеринку устраивал британский Vogue. Ирина украсила обложку свежего номера этого журнала и потому стала одной из главных звезд вечера. Главный редактор лондонского Vogue Эдвард Эннинфул сфотографировался вместе с Ириной и Брэдли, и после вечеринки снимок появился в Инстаграме издания. Судя по расслабленным лицам Шейк и Купера, они чувствовали себя вполне комфортно рядом друг с другом. Более того, как уверят очевидцы, между бывшими возлюбленными снова мелькали искры.

- Они смотрели друг на друга с обожанием, - рассказал свидетель их общения порталу Daily Mail.

britishvogue Главный редактор лондонского Vogue Эдвард Эннинфул сфотографировался вместе с Ириной и Брэдли.

Как долго продлилась их беседа, неизвестно. Но, судя по снимкам папарацци, с вечеринки Брэдли и Ирина ушли по отдельности и сели в разные машины. Неудивительно, что Купер смотрел на бывшую пассию с обожанием: Ирина в этот вечер была чудо как хороша и сексуальна. Модель нарядилась в «голое» платье дизайнера Риккардо Тиши, с которым она сотрудничает в последнее время. Креативный директор модного дома Burberry объявил Ирину своей новой музой и «лицом» всех коллекций британского бренда.

Украшенное хрустальными капельками платье-сетка не скрывало изящных форм модели. Под сеткой у Ирины было телесное боди. Образ дополнили туфельки на высоких каблуках.

Ирина Шейк и Брэдли Купер объявили о своем расставании в июне прошлого года. Хотя разошлись еще раньше, весной, после вручения премии «Оскар». На прошлогодней церемонии Купер слишком эмоционально выступил в дуэте со своей партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. Они настолько достоверно изобразили на сцене любовь, что многомиллионная аудитория «Оскара» была уверена – между ними не только рабочие отношения. И хотя Гага потом уверяла, что это не так, именно «Оскар» стал последней каплей для Ирины, которая была недовольна их отношениями из-за чрезмерной занятости Купера.

irinashayk На вечеринку Ирина пришла в платье дизайнера Риккардо Тиши, с которым она сотрудничает в последнее время.

К слову, в том же номере британского Vogue Шейк дала интервью, в котором рассказала, как она живет после расставания с Купером.

- Я думаю, что во все отношения, даже самые хорошие, мы привносим свои лучшие и худшие проявления — такова природа человека. Два отличных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло испытать то, что было между нами, - рассказала она.

По словам Ирины, сейчас она привыкает к жизни матери-одиночки и признается, что порой ее охватывает паника.

- Трудно найти оптимальный баланс, когда ты одинокая мама и работающая женщина. Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: «Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части», - призналась модель.