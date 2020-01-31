2020-01-31T13:39:53+03:00
Спорт

В Испании полиция накрыла крупнейшую сеть допинга: миллионы евро, тысячи доз, 260 спортсменов

ВАДА, ау! Ты где? Не молчи
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Испанская полиция сумела обезвредить крупнейшую допинговую сеть в Европе.Испанская полиция сумела обезвредить крупнейшую допинговую сеть в Европе.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Испанская полиция сумела обезвредить крупнейшую допинговую сеть в Европе. Поставщики допинга работали 10 лет, реализовали многие тысячи доз ЭПО, а их клиентами только в 2019 году были 260 спортсменов в Испании и других странах. Вся Европа стоит недоумевает, как эти спортсмены проходили допинг-контроль. Всемирное антидопинговое агентство молчит.

Центром допинговой сети был испанский Кадис, а в числе шести арестованных организаторов есть лица разных национальностей. Полиция обнаружила 850 заряженных допингом шприцов. А из больнице Кадиса было украдено как минимум 5000 доз ЭПО.

ЭПО или эритропоэтин – настоящая допинговая чума современного спорта. Это гормон, вырабатывающий эритроциты, которые разгоняют кислород по всему организму. ЭПО повышает выносливость, и чаще всего используется в таких видах спорта, как велогонки, легкая атлетика, лыжи, биатлон и т.д. Последствия употребления такого допинга – тромбоз.

Спортсменам дозы допинга предлагались на специальных сайтах, договоренности по поставкам заключались в мессенджерах, и доставлялись во льду для пущей важности. Полиция Испании сообщает, что услугами поставщиков допинга допинговой сети только в 2019 году пользовались как минимум 260 атлетов, как профессионалов, так и любителей. Имена спортсменов-клиентов сети не называются: полиция не имеет права называть их, так как употребление таких препаратов в Испании не считается уголовным преступлениям.

Впрочем, полицейские заявили, что передают список антидопинговым службам, и только они могут открыть соответствующие дела на нарушителей. Но когда будут открыты имена нарушителей, и случится ли это, неизвестно. ВАДА, во всяком случае, на происходящее не обращает внимания. Как и в недавнем скандале с допинг-пробами легенды британской легкой атлетики Мо Фары. У них впереди более важное дело – судебный процесс в Лозанне против России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Английской Лиги
Футбол, матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Английской Лиги
Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Новости 24
В украинском «Нафтогазе» повысили тарифы на транзит российского газа
В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента
«Не будем стесняться»: Эрдоган рассказал, при каких условиях возобновит военную операцию в Сирии
Песков: Угроза завоза нового коронавируса в Россию существует
В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса
Главный врач Великобритании подтвердил два случая коронавируса в стране
Во Франции разработали тест на «китайский» коронавирус 2019 года
В России предложили ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД
В МИД предупредили россиян об акциях протеста из-за Брексит в Лондоне
Ученые: легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
«Начало программного обеспечения для Терминатора»: В Tesla показали экран автопилота
Минюст предложил штрафовать на 1,5 миллиона рублей за свалки рядом с аэродромами
Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск работникам с гражданством Китая
США эвакуируют своих дипломатов из Китая
Германия: запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года
Илон Макс написал песню из двух предложений
"Осуждаем подобные издевательства": В МИД Болгарии прокомментировали осквернение памятника советскому солдату
Жителей провинции Хубэй, находящихся за рубежом, вернут чартерными рейсами обратно
Министерство образования открыло горячую линию для российских студентов в Китае
Зараженным коронавирусом будут отказывать во въезде в Японию
"Велика как никогда": В Германии заявили о возросшей военной мощи России
Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса
Пост вдовы баскетболиста Брайанта в инстаграм отметили больше 9 миллионов человек за сутки
В Подмосковье безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублей
Вслед за отставкой губернатора Чувашии распустили правительство республики
Индекс счастья россиян упал до шестилетнего минимума
США предсказали "газовый армагеддон" из-за падения спроса на топливо
В Facebook начнут бороться с дезинформацией о коронавирусе