В Испании полиция накрыла крупнейшую сеть допинга: миллионы евро, тысячи доз, 260 спортсменов

Испанская полиция сумела обезвредить крупнейшую допинговую сеть в Европе. Поставщики допинга работали 10 лет, реализовали многие тысячи доз ЭПО, а их клиентами только в 2019 году были 260 спортсменов в Испании и других странах. Вся Европа стоит недоумевает, как эти спортсмены проходили допинг-контроль. Всемирное антидопинговое агентство молчит.

Центром допинговой сети был испанский Кадис, а в числе шести арестованных организаторов есть лица разных национальностей. Полиция обнаружила 850 заряженных допингом шприцов. А из больнице Кадиса было украдено как минимум 5000 доз ЭПО.

ЭПО или эритропоэтин – настоящая допинговая чума современного спорта. Это гормон, вырабатывающий эритроциты, которые разгоняют кислород по всему организму. ЭПО повышает выносливость, и чаще всего используется в таких видах спорта, как велогонки, легкая атлетика, лыжи, биатлон и т.д. Последствия употребления такого допинга – тромбоз.

Спортсменам дозы допинга предлагались на специальных сайтах, договоренности по поставкам заключались в мессенджерах, и доставлялись во льду для пущей важности. Полиция Испании сообщает, что услугами поставщиков допинга допинговой сети только в 2019 году пользовались как минимум 260 атлетов, как профессионалов, так и любителей. Имена спортсменов-клиентов сети не называются: полиция не имеет права называть их, так как употребление таких препаратов в Испании не считается уголовным преступлениям.

Впрочем, полицейские заявили, что передают список антидопинговым службам, и только они могут открыть соответствующие дела на нарушителей. Но когда будут открыты имена нарушителей, и случится ли это, неизвестно. ВАДА, во всяком случае, на происходящее не обращает внимания. Как и в недавнем скандале с допинг-пробами легенды британской легкой атлетики Мо Фары. У них впереди более важное дело – судебный процесс в Лозанне против России.