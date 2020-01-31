Мошенникам бой: покупаем безопасно

Больше 700 человек из разных городов России стали жертвами мошенников, заказав смартфон на сайте магазина из Новосибирска. По информации КП, люди лишились десятков, а некоторые и сотен тысяч рублей. Как защитить себя от таких обманщиков и покупать в интернете безопасно, рассказывает Алла Савченко, эксперт Яндекс.Денег.

Никто не застрахован от встречи с недобросовестными продавцами. Однако ситуация, в которую попали жертвы мошенников из Новосибирска, скорее исключение. Абсолютное большинство покупок онлайн даже с полной предоплатой совершенно безопасны. Сотни тысяч магазинов добросовестно работают, миллионы людей делают покупки и остаются довольны. Если вы запомните несколько основных фактов о покупках в интернете, то риск потерять кровно заработанные значительно снизится.

№1. Цена не всему голова

Желание сэкономить есть у многих покупателей, ведь мало кому деньги достаются без усилий. Однако важно порой уметь удержаться от соблазна слишком низкой цены. Если вам предлагают за 10 000 рублей смартфон, средняя цена которого 30 000 рублей, стоит насторожиться. Возможно, вам хотят продать подделку, контрафакт или просто забрать деньги, как в случае с жертвами мошенников из Новосибирска. Лучше выбрать модель поскромнее в проверенном месте, чем в погоне за самым выгодным предложением лишиться всех денег.

Если цена низкая, но реалистичная, то стоит изучить магазин. На сайте добросовестного продавца будут указаны реквизиты, название юридического лица, контактные данные. Попробуйте позвонить по указанным телефонам, проверить адрес магазина и отзывы о нем в интернете. Еще на сайте такого продавца обязательно будут текст оферты с покупателем (условий покупки и продажи) и описание процесса возврата товаров.

№2. Перевод только по доверию

Мошенники из Новосибирска, как видно из материала КП, просили у покупателей 100% предоплату переводом не на счет организации, а на личную карту физического лица. Сразу скажу, что не все, кто так делает, планируют сбежать с вашими деньгами. Но в целом, подобная схема сделки – повод задуматься, так как интересы покупателя в ней практически не защищены. Операция в этом случае проходит в банке как перевод между двумя частными лицами. Без доказательств факта сделки и обмана, полиции, суда забрать деньги со счета человека нельзя. Банк просто не имеет права сам вмешиваться и возвращать деньги с одного счета на другой.

Если вы сделали перевод продавцу на личный счет, то полагаться вы можете только на его порядочность. Когда у вас просят предоплату перевести на карту, соглашаться можно только при 100% уверенности в продавце.

Если вы покупаете товар, качество которого нельзя оценить, только взглянув, позаботьтесь, чтобы продавец дал вам чек или другой документ, подтверждающий оплату товара. Даже если он доставит вам товар, предъявить претензии в случае проблем с качеством без чеков будет трудно — закон «О защите прав потребителей» на покупки без подтверждения оплаты и факта сделки не действует.

Когда магазин вам плохо знаком и поручиться за продавца вы не готовы, то при предоплате от перевода лучше воздержаться.

№3: Деньги под защитой

Риск встречи с мошенниками – не повод боятся покупок во всех интернет-магазинах, работающих по предоплате. Если вы рассчитываетесь картой или электронным кошельком, то в случае недобросовестного поведения продавца решить проблемы будет значительно проще.

Так, платежные системы придумали способ защищать покупателя от продавцов-обманщиков. Они ввели в чарджбэк при оплате пластиковой картой, то есть возврат платежа. Если магазин не доставил вам товар, оплаченный картой, вернуть деньги можно без суда и следствия. Достаточно обратиться в службу поддержки своего банка или платежного сервиса, заполнить заявление, указав в нем номер транзакции, сумму, дату и причину, по которой деньги нужно вернуть. Представитель банка уточнит детали и проверит документы, подтверждающие сделку (чек, номер трекинга доставки, скриншоты оплаченного заказа из интернет-магазина и переписки с продавцом). Убедившись, что ваши претензии обоснованы, банк обратится в платежную систему (Visa или Mastercard), которая удержит деньги с банка, где открыт счет продавца. Процесс не быстрый, но куда более простой, чем доказывать полиции, что вы перевели деньги Семену С. не за день рождения, а за покупку смартфона в магазине. Оплата электронным кошельком тоже защищена, но уже другими компаниями.

Так Яндекс.Деньги несколько лет назад разработали свою «Защита покупателя». Она обеспечивает безопасность тем, кто оплачивает из электронного кошелька покупки в интернете с доставкой. Программа позволяет вернуть деньги, если покупатель не получил товар. Она не распространяется только на площадки, где свои товары продают десятки магазинов, а гарантию защиты покупателя предоставляет сам сайт (например, AliExpress). Если магазин действительно вас обманул (не доставил товар или привез не, то), то деньги вернутся в кошелек в течение 30 дней.

Будьте внимательны, проверяйте продавца, выбирайте надежные способы оплаты, и шоппинг в интернете для вас всегда будет приятным безопасным и выгодным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боюсь об этом сказать папе»: мошенники обманули сотни подростков и бизнесменов, оставив их без iPhone X

В Новосибирске разгорелся скандал: на интернет-магазин цифровой техники написали заявления в полицию около полутысячи человек (подробности)