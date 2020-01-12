2020-01-12T12:18:07+03:00
В мире

Подруга о Меган Маркл: Она хотела блеска и славы, но не была готова к рутинной работе Видзоров

Джина Нелторп-Коун призналась, что выйти за Гарри – было целью для Меган, и она соврала, когда заявляла СМИ, что даже не знала, что он принц
Юлия САЛЬНИКОВА
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Гарри и Меган объявили о желании покинуть ВеликобританиюГарри и Меган объявили о желании покинуть ВеликобританиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывшая близкая подруга Меган Марк раскрыла неожиданные факты о супруге принца Гарри. С Меган Маркл Джина Нелторп-Коун познакомилась в 2014 году, когда стала агентом актрисы. Работа плавно переросла в дружбу, женщины откровенно делились личным друг с другом. Так что Джина стала свидетелем отношений Меган с принцем Гарри.

Она призналась, что выйти за него замуж было целью актрисы.

- Я не сомневался, что Гарри влюбится в Меган по уши, - рассказала она изданию Daily Mail.

Все, что делает Меган, по мнению подруги, тщательно продумано и просчитано. Даже история с браком. В одном интервью уже будучи супругой принца герцогиня сказала, что как американка даже не знала, что Гарри из династии Виндзоров, когда они познакомились.

- Это заставило меня смеяться вслух - я знаю, когда ерунда - это чепуха, и это было очевидным мусором. Меган была настоящей взрослой женщиной, а не наивной девушкой, какой хотела себя выставить, - рассказала Нелторп-Коун.

Она присутствовала на свадьбе Меган и Гарри, ног к тому моменту отношения между подругами уже были испорчены. Все началось, когда девушка сообщила, что дело идет к свадьбе. Джина рассказала, что эта новость вызвала беспокойство, причем не только за Меган, но и за Гарри.

- Я отчетливо помню, мы пили вино в лондонском Вест-Энде, я сказала, что она должна справиться с огромными ожиданиями британской публики, королевской семьи и их придворных. Она просто подняла руку и заставила меня замолчать. «Я не хочу это слышать ... это позитивное время в моей жизни» - ответила мне Меган.

Уже став частью королевской семьи, бывшей актрисе показалось скучно выполнять рутинные обязанности Видзоров. Но больше всего ей не понравилось жить при дворце в деловом плане, все члены королевской семьи живут на бюджетные средства, а Меган хотелось большего.

- Я не думаю, что она действительно понимает королевский мир альтруизма, истории, традиций и сдержанного патронажа без личной выгоды. Она видит королевскую жизнь спокойной и душной и, конечно же, никогда не проявляла интереса к британской жизни и традициям, - сообщила Джина. - Меган в первую очередь деловая женщина.

По версии подруги она удачно с коммерческой точки зрения выбрала время для своего нового шага – выйти из королевской семьи и получить полную свободу в вопросе заключения контрактов.

- Да, ее решения двигаться вперед в ее жизни могут показаться резкими и даже безжалостными тем, кто остался позади. Это случалось несколько раз раньше, в том числе и со мной. Меган имеет свойство закрыть дверь в прошлое, как она сделала со своим отцом, ее братьями и сестрами, ее первым мужем и со мной.

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Гарри и Меган уезжают из Великобритании
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ИСТОЧНИК KP.RU

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