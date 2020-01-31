Ирина Млодик сделала заявление о своих маленьких дочках от Эммануила Виторгана

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик в браке почти 20 лет. Супруги воспитывают двух чудесных дочек Этель и Клару, младшей из которых нет еще и года. Правда, знаменитости постоянно сталкиваются с осуждением со стороны обывателей из-за того, что не побоялись стать родителями в достаточно солидном возрасте. Так, Виторган недавно отпраздновал 80-летие, а его супруге совсем скоро исполнится 58 лет.

Эммануила Виторгана и его жену Ирину Млодик в последнее время часто критикуют за поздних детей. Более того, Эммануил Гедеонович решительно заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Артист мечтает о маленьком сыне.

Ирина Млодик мужа поддерживает. Говоря о позднем материнстве, женщина уверена - в их случае в этом нет ничего страшного. Напротив, они счастливы. А за те годы, что им отведены, способны дать своим детям очень многое. "Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь", - заявила Млодик в эфире передачи "Рожденные в СССР".

emmanuil_vitorgan Юрмала. Этель Виторган

Супруги души не чают в девочках. Они могут говорить о них часами. "Старшей - год и одиннадцать, а второй - почти шесть месяцев. Полгодика ей будет в годовщину нашей свадьбы. 7 февраля 20 лет как мы в браке", - делится Ирина.

Женщина буквально расцветает рядом с дочками. Ну а ее именитый супруг готов днями и часами сидеть с малышками. Порой, он просто смотрит, как они спят, и испытывает наслаждение.

По словам Млодик, дочек они с мужем не балуют, но всегда готовы их потискать и зацеловать. Эммануил Гедеонович заявил, что не позволяет Этель есть из его тарелки. "Папа иногда и выпивает", - шутит артист. Малышка, которой нет еще и двух лет, уже завтракает, обедает и ужинает вместе с мамой и папой. Часто Этель пытается что-нибудь "ухватить" из чужой тарелки.

emmanuil_vitorgan Эммануил Виторган с женой и дочками

Как рассказала Ирина, младшая дочка очень похожа на отца. "Кларочка постоянно улыбается, особенно когда видит Эммануила. Они так друг друга понимают", - откровенничает актриса.