2019-08-28T13:25:12+03:00
Звезды

Появились подробности рождения дочки у 79-летнего Виторгана

Совсем скоро родители закатят вечеринку по случаю счастливого события
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актеры принимают поздравления от друзей, знакомых и поклонниковАктеры принимают поздравления от друзей, знакомых и поклонников
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Эммануил Виторган и его супруга Ирин Млодик объявили о радостном событии. У них родилась дочка. Актеры принимают поздравления от друзей, знакомых и поклонников. Всех интересуют подробности рождения малышки.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... В честь моей мамы... Кларочка!", - поделился Эммануил Виторган в блоге. Подписчики не устают поздравлять своего кумира, желая всего хорошего родителям и младенцу.

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Молодые родители с дочками Этель и Кларой
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Одной из первых о радости в семье Виторгана-Млодик узнала певица Катя Лель. Артистка не скрывает эмоций. Она уже приглашена на праздник, устраиваемый в честь младенца.

"Конечно, я была в курсе, потому что мы уже дружим много лет. И я слышала об этой чудесной новости на семейном празднике, и мы ждали этого очень сильно. От всей души поздравляем Эммануила и Ирину", - призналась Лель.

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Дочь Этель Ирина Млодик родила сама
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Певица сообщила, что девочка родилась здоровой и очень красивой. "Первое, что мы все сказали: «Как же вы это делаете? Скорее-скорее, научите нас». Ребенок потрясающий, все хорошо. Скоро будет большой праздник и будем отмечать событие", - цитирует звезду 90-х Teleprogramma.pro.

79-летний Виторган и 57-летняя Млодик не опровергают информацию, что появиться Кларе на свет помогла суррогатная мать. У малышки есть старшая сестра - Этель. Эммануил Гедеонович рассказывал, что ее вынашивала сама Ирина. "Спустя неделю после того, как девочка родилась, Ира сказала, что хочет еще одного. Не важно - мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен", - говорил актер.

Сейчас он наслаждается поздним отцовством. "Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем", - говорил Виторган.

Для Эммануила Виторгана новорожденная стала четвертым ребенком. От первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой на свет появилась дочь Ксения Виторган. Вторая жена - актриса Алла Балтер родила Виторгану сына Максима. Третья жена - Ирина Млодик подарила актеру двух дочерей Этель и Клару. Кроме того, Эммануил Виторган - дважды прадедушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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