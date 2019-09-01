Отец-молодец: 79-летний Эммануил Виторган вывел новорожденную дочку на прогулку

Эммануил Виторган на днях взбудоражил поклонников радостным известием. В семье 79-летнего актера родилась дочка. Девочка стала четвертым ребенком артиста и вторым для его супруги, 57-летней Ирины Млодик.

Эммануил Виторган не скрывает - у него открылось второе дыхание и он наверстывает упущенное. "Я не устаю кричать: рожайте, дорогие, рожайте. Все последующие поколения должны быть лучше предыдущих!", - рассказал он в эфире программы "Ты не поверишь!".

Актер не пренебрегает своими отцовскими обязанностями. 79-летний отец в своем блоге разместил видео. Эммануил Гедеонович отправился на прогулку с полуторагодовалой Этель и новорожденной Кларочкой. Младшую наследницу бывший свекор Ксении Собчак назвал в честь своей мамы.

Пока старшенькая девочка резвилась на детской площадке, супруг Ирины Млодик укачивал в коляске малышку. Кстати, про Этель он не так давно говорил: "Я бы вообще ее не выпускал из рук. Я бы не дал ей дальше расти просто. Оставалась пусть она в этом состоянии. Я готов сидеть с ней дни и ночи. Просто. Не общаясь. Спит она - неважно".

Народный артист с гордостью заявляет: он отец-молодец. "То, что мы еще имеем возможность производить на свет еще и еще, желаю всем. Обязательно! В любом возрасте. Вот я, видите, в 79 лет - нормально", - с гордостью отметил дедушка Платона.

Напомним, слухи о том, что у Виторгана-старшего родилась дочь, появились еще в начале августа. Народный артист вдруг занялся поиском сразу двух нянь. Соседи Виторгана сняли видео, как с наследницей актера гуляет темнокожая женщина. Только потом выяснилось, что Эммануил и Ирина специально наняли для Этель носительницу английского, чтобы девочка с малых лет говорила на двух языках.

Виторган уверен, что дети - это самое главное в жизни. Они для него двигатель и огромный стимул для долгой жизни. Актер находит в позднем родительстве силы для того, чтобы оставаться вечно молодым.