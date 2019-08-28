«Сумасшедший дом»: 57-летняя жена Эммануила Виторгана высказалась о радостях материнства

79-летний Эммаунил Виторган, удививший всех в прошлом году появлением на свет дочери Этель, превзошел себя. В своем Инстаграме Народный артист России объявил, что вновь стал отцом:

- У нас пополнение, еще одна доченька, Кларочка — в честь моей мамы, - поделился семейным фото с подписчиками Эммануил Гедеонович.

Как малышка появилась на свет, родители пока держат в тайне. Не исключено, что пара воспользовалась помощью сурмамы, все-таки Ирине Михайловне уже 57. Однако, в прошлый раз Млодик уверяла, что выносила и родила дочку Этель (ставшую ее первенцем) сама, не прибегая к услугам «профессиональных рожениц».

- Мы с Эммочкой давно мечтали о ребенке, - признавалась Ирина в интервью. - Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы все получилось.

«Комсомольская правда» дозвонилась счастливой маме с поздравлениями. Трубку Млодик взяла не с первого раза.

- Спасибо большое, спасибо вам, - ответила Ирина Михайловна.

- Ирина Михайловна, а когда это произошло? Малышке, судя по фото, около месяца…

emmanuil_vitorgan Молодые родители с дочками Этель и Кларой

- Нет, не месяц. Недавно все случилось. Вы извините, все звонят… Сумасшедший дом! - поспешно свернула разговор c kp.ru Млодик и повесила трубку.

Сам Виторган, для которого дочь Клара стала четвертым ребенком (также у артиста от трех браков есть пятеро внуков и двое правнуков), на звонки прессы пока не отвечает. Но с появлением Этель актер признавался, что для полного счастья теперь мечтает только о сыне.

- Конечно, я все понимаю: когда дочка пойдет в школу, мне будет уже 80, а когда соберется замуж — больше ста, - говорил Виторган. - Но разве это важно? Я уже очень много лет не был так счастлив!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728657" frameborder="0"></iframe> Жена Эммануила Виторгана высказалась о радостях материнства.

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