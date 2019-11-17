2019-11-17T22:18:42+03:00
Звезды

Младшая лапочка-дочка: Эммануил Виторган показал подросшую Клару и объявил о сыне

79-летний актер шокировал заявлением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эммануил Виторган с супругой ИринойЭммануил Виторган с супругой ИринойФото: Мила СТРИЖ
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Эммануил Виторган и Ирина Млодик все успевают - и детей рожают, и успешно дают концерты. Это в их-то годы - ему 79, ей - 57. Более того, останавливаться на достигнутом - а именно на двух красавицах-дочках счастливые родители не намерены. Эммануил Гедеонович - многодетный отец. И он настроен самым решительным образом.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с недавних пор перестали скрывать лицо младшей дочери Кларочки. Малышке нет и трех месяцев отроду, но, судя по фото, растет она настоящей красавицей. И, конечно же, ее воспитывают, как принцессу. Папа и мама не скупятся на наряды для старшей Этель, которой совсем скоро исполнится два года. Младшенькая тоже скоро сможет щеголять в роскошных платьях и бантах. Вот только подрастет немного.

Актеры в студии программы "Звезды сошлись" показали снимки своей двухмесячной малютки. На кадрах Кларочка лежит в люльке. "Нет слов, чтобы говорить насчет этого события в моей жизни. Как хотелось мне этих детей. Скрывать их рождение не входило в мои планы. Все равно бы все узнали", - буквально кричит от счастья отец.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с недавних пор перестали скрывать лицо младшей дочери Кларочки

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с недавних пор перестали скрывать лицо младшей дочери Кларочки

Гости студии умиляются и хлопают в ладоши. Оно и понятно. Такое крошечное чудо невозможно не любить. Улыбчивая Клара похожа на ангелочка. Ирина Млодик поделилась с гостями радостью - малютка перед уходом на программу помахала маме и папе. "Это произошло не вдруг. Мы долго к этому шли. Она постоянно улыбается, особенно когда видит папу. Они так другу друга понимают. Мы назвали Клару в честь мамы Эммочки", - с любовью глядя на супруга произнесла артистка.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе уже 20 лет. Муж и жена признаются, что все это время мечтали о детях. Актриса отметила, что только ради нее Виторган решился стать отцом в преклонном возрасте. "Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы не боимся думать, что нам немного осталось. Наоборот, знаем - мы долго проживем", - уверена женщина.

Маленькая Кларочка и ее старший брат

Маленькая Кларочка и ее старший брат

Эммануил Гедеонович души не чает в своих девочках: "Вы себе представить не можете, как мне везло с женщинами и продолжает везти. Это такой подарок, такое счастье!".

Виторган отмечает, что не может жить без Ирины и ничуть не жалеет о рождении двух дочек. Более того, мечтает еще и о сыне. Это заявление повергло в шок всех гостей студии. "Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня", - заявил актер.

Его супруга ничуть не против. Ирина подчеркнула, что сейчас человеческий организм совсем другой. "Нужно правильно относиться к питанию и все. Я до сих пор нахожусь в каком-то сне. Мы первое время не верили, когда родилась Этель. А вот Клару рожали целенаправленно, чтобы Этель не росла одна", - заключила Млодик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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