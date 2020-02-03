2020-02-03T13:36:53+03:00
Общество

Поклонская предложила свой вариант упоминания Бога в Конституции

Депутат уверена, что люди не будут возмущаться, если указать Всевышнего в главном законе России
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская.Депутат Госдумы Наталья Поклонская.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская вмешаюсь в споры о поправках в Конституцию. Она поддержала идею Патриарха Кирилла упомянуть Бога в главном законе страны.

- Уверена, что это никого не возмутит. Ведь нет противоречия тому, что Россия — это светского государства. Мы же не говорим о слиянии с церковью. Тут иной вопрос, - сказала kp.ru Поклонская. - Думаю, что это упоминание будет важно для всех религий, которые живут в нашей стране. И для православных . И для мусульман, и для иудеев, и для католиков, и для всех остальных.

Поклонская вспомнила, что Бог упоминается в Конституциях многих стран. Например, в Греции: «Во имя Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы. В Ирландии: «Во имя пресвятой Троицы, от которой исходит всякая власть». В Германии: «Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми». В Канаде: «Канада основывается на принципах, признающих верховенство Бога и господство права».

- Оказывается, даже в украинской конституции можно увидеть такие строки: «Верховная Рада, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и будущими поколениями...». Пусть тоже их перечитают и не забывают про них, - поделилась депутат.

Также она предложила свой вариант упоминания Всевышнего в нашей Конституции.

- Думаю, рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок к Конституции РФ, сможет найти верные и правильные формулировки. Например, добавить в преамбулу: «Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним», - отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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