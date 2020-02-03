Чемпион России по боксу, ударивший полицейского, числится в спортроте

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, ударившего сотрудника Росгвардии, задержали в Москве в субботу, 1 февраля. Спортсмена доставили в местный отдел МВД, где при свидетелях у него был изъят пакетик с кокаином. Против него было возбуждено уголовное дело.

В понедельник Главной военной прокуратуре корреспонденту «КП» подтвердили, что происшествие с участием Кушиташвили Георгия Мишаевича было зафиксировано в журнале оперативного дежурного. В этой записи боксер проходит как рядовой контрактной службы ВДВ. Расследование ЧП занимается один из отделов Следственного комитета РФ. По неофициальным данным, Кушиташвили проходит службу в одной из спортрот Минобороны РФ, где тренируются боксеры - кандидаты в Олимпийскую сборную России. А это значит, что по закону, меру по его задержанию будет определять военный суд.

Георгий Кушиташвили сильный боксер, именно он представлял России на сентябрьском чемпионате мира в Екатиринбурге в весе до 81 кг. Два первых боя он провел удачно, а вот в одной четвертой финала всухую уступил кубинцу.

Но на сайте федерации бокса Георгий Мишаевич Кушиташвили числится в резервном составе сборной России. После того, как Кушиташвили неудачно выступил на чемпионате мира, он и на ноябрьском чемпионате России в Самаре занял только второе место, уступив первенство Амаму Хатаеву. Учитывая, что на Олимпиаду от страны может поехать только один боксер в каждом весе, Кушиташвили собирался выступить ь в Токио-2020 под флагом своей исторической родины — Грузии. Насколько это возможно чисто технически, можно ли так быстро сменить спортивное гражданство, теперь, наверное, уже не важно. Спортивная карьера в любом случае пошла под откос.

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У чемпиона России по боксу, напавшего на сотрудника Росгвардии, нашли пакетик с кокаином

Чемпион России по боксу в полутяжелом весе и участник прошлогоднего Чемпионата мира Георгий Кушиташвили попытался скрыться от сотрудников Росгвардии вместе со своим приятелем. Это произошло в субботу, 1 февраля, в Хамовниках на Фрунзенской набережной, куда молодые люди приехали на такси. (подробности)