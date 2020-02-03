2020-02-03T14:05:54+03:00
Звезды

"Я не могу обмануть биологические часы": Григорий Лепс лег под нож хирурга

57-летнего певца прооперировали в Париже
Ольга ЛИБГАРДТ
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Григорий Лепс лег на операцию.Григорий Лепс лег на операцию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Григория Лепса в последнее время преследуют проблемы со здоровьем. Недавно его прооперировали в Париже. Это хирургическое вмешательство стало третьим за последнее время.

Григорий Лепс и его супруга отдохнули в Италии. На популярный курорт Форте-дей-Марми артист прилетел из Франции, где в одной клиник Парижа ему сделали операцию на голосовых связках, передает "СтарХит".

Это третье хирургическое вмешательство, которое перенес Лепс за последнее время.В мае и июле 2019 года Григорий уже ложился под нож хирурга. Тогда он признался, что это вынужденные меры.

"Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те", - сетовал певец.

Кстати, музыкант довольно быстро возвращался к работе после перенесенных операций. Так, летом он дал большой сольный концерт в свой день рождения. Похоже, что и в этот раз Лепс не намерен долго отдыхать от сцены. Совсем скоро он возобновит гастрольный тур по России.

По словам Лепса он по-прежнему получает огромное удовольствие от работы. Особенно, если с его голосом все в порядке. Но при этом не скрывает, что мечтает об отдыхе в течение пары месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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