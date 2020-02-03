«Лица труда»

1. ОБЩЕЕ

1.1. Организаторами конкурса являются АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1; ответственный представитель конкурса – редактор департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 (495) 665-75-31 и Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА», зарегистрированная по адресу: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1; ответственный представитель конкурса – пресс-секретарь Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» Хлякина Д.С., тел. +7 (495) 781-37 -13, доб. 211.

1.2. Публичный конкурс проводится организаторами самостоятельно за счет собственных средств.

1.3. Публичный конкурс проводится с целью: раскрыть тему уважения к труду человека, к рабочей и инженерной профессии, а также поддержания интереса к деятельности Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» и медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда».

1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организаторам следующие данные: фамилию, имя, отчество и номер контактного телефона. Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником конкурса сообщаются организаторам по собственному желанию. Для получения Награды участнику конкурса (победителю) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В противном случае он несет риск последствий в виде неполучения Награды. Такое решение организаторов может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организаторов.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организаторами не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организаторам конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ.

3.1. Размер и форма награды победителям конкурса:

Победителями фотоконкурса признаются пять авторов, чьи работы заслужили наибольшее количество голосов членов жюри. Победителям вручаются Награды;

3.2. Награды - смартфоны SAMSUNG GALAXY в количестве четырёх Наград, а также один денежный приз в размере 100 000 рублей.

Обеспечение Награды оговаривается организаторами с победителем индивидуально.

3.3. Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 31 декабря 2020 г.

3.4. Награды устанавливаются и вручаются на организованных в рамках фотоконкурса выставках в городах России. Сертификат на главный денежный приз вручается в Москве на финальной фотовыставке.Организатор конкурса передает Победителям конкурса, и Победитель не вправе требовать замены Награды на выплату денежных средств.

3.5. Организатор конкурса уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который удерживается из суммы награды, положенной к передаче участнику конкурса (победителю), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Участник конкурса, признанный организаторами победителем, обязан получить Награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организаторам оригиналы документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организаторами конкурса.

4. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 03 февраля 2019 года по 15 апреля 2019 года.

4.2. На конкурс принимаются фотографии, созданные самостоятельно участником конкурса.

4.3. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.4. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на фотоматериалы, присланные на конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организаторам конкурса в отношении неправомерного использования фотографий, предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы для участия в конкурсе он предоставляет все необходимые права на фотографию АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА», которые вправе использовать их в коммерческих и некоммерческих целях по своему усмотрению, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В том числе – использование материалов в рекламной и информационной продукции, выставках, оформлении офисов, рекламе в СМИ, издании книг, каталогов, сборников, публикации в редакционных и печатных и электронных агитационных материалах в период избирательных кампаний.

4.6. В состав экспертного жюри конкурса входят:

Председатель жюри фотоконкурса «Лица труда»: Константин Бабкин, председатель Федерального Совета Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА».

Члены жюри:

Леонид Захаров, заместитель главного редактора ИД «Комсомольская правда»,

Владимир Веленгурин, фотокорреспондент ИД «Комсомольская правда»,

Алексей Лапушкин, секретарь Федерального Совета Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА».

5. Условия конкурса

5.1 На конкурс принимаются фотографии в формате .jpg или .jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб, загруженные по форме на странице конкурса в специальном разделе на сайте kp.ru. Все работы должны сопровождаться кратким или пространным описанием-подписью к фотографии: в каком регионе сделана фотография, на каком предприятии, чей портрет на изображении, количество знаков на усмотрение участника конкурса. Текстовые сообщения загружаются в форме под загруженной фотографией на странице конкурса в специальном разделе на сайте kp.ru.

Каждый участник может загрузить не более 10 фотографий.

Фотографии будут оцениваться по 5 номинациям:

«Лучший портрет Человека труда»;

«Портрет Наставника труда»

«Любимая работа»

«Лучший молодой специалист»

специальная номинация к Дню 75-летия Победы - «Мой ветеран».

5.2 Присланные на конкурс работы не будут изменены.

5.3. Присланные на конкурс фотографии размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: здесь будет ссылка.

5.4 Согласно п. 2.3. работа, присланная на конкурс, должна сопровождаться: сначала следует указать Фамилию, далее имя, отчество указывается по желанию.

Номер телефона, электронный адрес, город, регион указывается в специальной форме.

5.5 Участники конкурса, набравшие максимальное количество голосов/лайков в ходе открытого голосования на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru. от читательской аудитории Издательского дома «Комсомольская правда», получат вещевые призы от АО «ИД «Комсомольская правда» книги и корпоративные сувениры стоимостью до 4 тысяч рублей.

5.6 Организаторы конкурса оставляют за собой право не размещать присланную на конкурс работу (отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин.

5.7 Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.

5.8 Порядок определения победителя. Победителями конкурса объявляется участник конкурса, чью работу признает экспертное жюри конкурса.

8.9 Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте kp.ru после объявления результатов, не позднее 15 мая 2020 г.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. 1 Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

6.2 Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

6.3 Организаторы вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организаторами конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда», а также на информационных ресурсах Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА». Участие победителя и участника конкурса в фото/видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

6.4 Организаторы конкурса не вступают в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

6.5 Организаторы конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.