Модельер Жан-Поль Готье даст интервью проекту #VKLive и ответит на вопросы пользователей ВКонтакте

Знаменитый французский кутюрье Жан-Поль Готье даст интервью в рамках проекта #VKLive и ответит на вопросы пользователей ВКонтакте. Дизайнер расскажет о своей карьере и новом шоу, которое впервые представил в России на прошедших выходных. Встреча с модельером пройдёт в атмосферном месте — в запасниках Эрмитажа, в зале с историческими костюмами.

Трансляция пройдёт в сообществе Официальные страницы ВКонтакте в понедельник, 3 февраля, в 18:00. Жан-Поль Готье ответит в том числе и на вопросы пользователей ВКонтакте, которые они задавали в комментариях к записи с анонсом.

В этом году модельер впервые представил в России свой проект Fashion Freak Show — эпатажный перформанс с музыкой, танцами и неповторимыми нарядами от легендарного кутюрье. Шоу проходило с 31 января по 2 февраля в Санкт-Петербурге, а с 6 февраля его покажут в Москве.

22 января во французском театре Шатле прошёл показ Жан-Поля Готье, посвящённый 50-летней годовщине карьеры модельера и её завершению. Дизайнер создал культовые наряды для Мадонны, Леди Гаги, Рианны, Мэрилина Мэнсона и других знаменитостей; разработал костюмы для фильмов Педро Альмодовара, Питера Гринуэя, Люка Бессона. С 2003 по 2010 год работал креативным директором модного дома Hermès.