2020-02-03T17:56:16+03:00
Звезды

Дочь бывшего любовника Анны Седоковой умерла вскоре после рождения

Бизнесмен Артем Комаров женился на модели Евгении Дравиной, которая подарила ему двух дочек
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Седокова.Анна Седокова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Анна Седокова родила своего третьего ребенка - сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. Вскоре поле появления мальчика на свет влюбленные расстались. А недавно стало известно, что наследник многомиллионного состояния женился на скандальной модели и участнице пятого сезона шоу "Голос" Евгении Дравиной. В декабре 2019 года она родила любимому дочек-двойняшек. Однако одна девочка умерла.

Только недавно поклонники радовались счастливому замужеству участницы конкурса красоты "Мисс Россия" - 2015 Евгении Дравиной и бизнесмена Артема Комарова. Девушка родила мужу двух чудесных дочек. Малышки появились на свет 5 декабря 2019 года.

Правда, эффектная брюнетка рассказала о прибавлении в семье только в середине января. Модель призналась, что роды были сложными.

"Я провела весь этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась... Теперь я мама и это большой труд! Я люблю вас, моя Маруся и моя София", - писала девушка в cвоем аккаунте в Facebook.

annasedokovaannasedokova
Анна Седокова с сыном Гектором
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Но, как стало известно, одна из двойняшек умерла. "Да, это правда", - цитирует "СтарХит" источника в окружении пары. Больше никаких подробностей трагедии не приводится.

О Евгении Дравиной в светской тусовке заговорили в 2015 году. Она принимала участие в конкурсе "Мисс Россия". Годом позже девушка оказалась на шоу "Голос" в команде Григория Лепса . Однако на третьем этапе она покинула проект.

В 2016-м Женя угодила в скандал. На своем Infiniti она врезалась в другую машину и скрылась с места ДТП. Девушке грозило лишение прав, но она отделалась штрафом. Общественность тогда сильно возмущалась таким исходом дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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