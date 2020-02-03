2020-02-03T17:20:36+03:00
Звезды

«Это лживая информация». Менеджер Димаша прокомментировал слухи об отправке певца на «Евровидение-2020»

Популярный казахский артист не вел переговоров с Первым каналом
Егор АРЕФЬЕВ
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Певец Димаш КудайбергенПевец Димаш КудайбергенФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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3 февраля в интернете появился «шорт-лист» кандидатов для поездки на «Евровидение-2020» от России. Этот мифический список начинает всплывать обычно за несколько месяцев до песенного конкурса. Любимое соревнование СМИ — ткнуть пальцем в небо и угадать, кого из востребованных артистов Россия отправит на конкурс. Угадывать получается крайне редко.

В 2017 году все писали о том, что на «Евровидение» на Украину стопроцентно отправится Александр Панайотов — певец блеснул в шоу «Голос-5», проиграл в финале, и как никто якобы был достоин европейского конкурса. Но тогда Первый канал выбрал Юлию Самойлову, и все развели руками — немного ошиблись.

С тех пор отправлять Панайотова на «Евровидение» стало доброй традицией. Почти, как покупка елки на Новый год. И в новом «шорт-листе», конечно, фигурирует его фамилия.

Сам ветеран движения кандидатов не комментирует загадочный список.

Кроме того, «отправляют» на песенный конкурс в Голландию Полину Гагарину (видимо, по принципу Лазарева — раз певица заняла второе место на «Евровидении-2015», то и в этот раз не подведет), группу Little Big и казахского певца Димаша Кудайбергенова, активно гастролирующего по России, Европе и даже США.

Dimash Kudaibergen, Igor Krutoy - Love of Tired Swans .

Впрочем, менеджер артиста Хизри Байтазиев в разговоре с «КП» наличие «шорт-списка» и Димаша в нем опроверг.

- Это полностью лживая информация, - сообщил представитель артиста. - Я еще не видел эту новость, мне надо изучить Но я такими сведениями не обладаю. Возможно, журналистам виднее. Но мы ни с Первым каналом, ни с другими переговоров по поводу отправки Димаша на «Евровидение» не вели. Это неправда.

Димаш Кудайберген Знай .

Еще одна кандидатура для поездки в Голландию на песенный конкурс — певица Юлия Зиверт (псевдоним Zivert), выступавшая на Первом канале дуэтом с Филиппом Киркоровым на новогоднюю ночь. Она дико популярна, возглавляет музыкальные топ-чарты и поэтому вполне логично предположить, что музыкальная дирекция Первого канала (очередь которого в этом году выбирать представителя России) может обсуждать эту кандидатуру всерьез.

Источники «КП» подтверждают, что имя Zivert фигурировало в числе других в качестве реального претендента на участие в «Евровидении-2020». Так или иначе, окончательного решения по поводу представителя России еще не принято. Продюсер Панайотова Григорий Лепс подчеркнул это, комментируя слухи по поводу подопечного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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