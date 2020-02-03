Посол Китая оценил сокращение китайской экономики из-за коронавируса

Выступая перед избранными СМИ, включая «Комсомолку», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй оценил возможное сокращение китайской экономики из-за коронавируса (в ходе которого Поднебесная столкнулась с внутренней и внешней блокадой, спадом пассажирского сообщения и товарооборота):

— Есть прогноз, что экономика Китая сократится на 0,1%. Это заметно меньше тех цифр, которые некоторые озвучивают, поскольку сильно пострадала лишь одна провинция Хубэй (из 23 — прим. ред.). Мы надеемся, что после спада эпидемии начнётся оживление экономики, — сказал посол.

Напомним, уже месяц в провинции Хубэй бушует эпидемия коронавируса нового типа. Число погибших (в том числе в других регионах) превысило 300 человек.

bloombergbusiness Как размножается коронавирус

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Посол Китая: Штаммы коронавируса уже выделены, на их основе можно разработать вакцину

Дипломаты из Поднебесной рассказали о ситуации с «чумой 2020 года» (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)