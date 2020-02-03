2020-02-03T18:00:39+03:00
В мире

Посол Китая оценил сокращение китайской экономики из-за коронавируса

Об этом дипломат Чжан Ханьхуэй рассказал на пресс-конференции с участием «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото Сергей Бобылев/ТАССЧрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото Сергей Бобылев/ТАСС
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Выступая перед избранными СМИ, включая «Комсомолку», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй оценил возможное сокращение китайской экономики из-за коронавируса (в ходе которого Поднебесная столкнулась с внутренней и внешней блокадой, спадом пассажирского сообщения и товарооборота):

— Есть прогноз, что экономика Китая сократится на 0,1%. Это заметно меньше тех цифр, которые некоторые озвучивают, поскольку сильно пострадала лишь одна провинция Хубэй (из 23 — прим. ред.). Мы надеемся, что после спада эпидемии начнётся оживление экономики, — сказал посол.

Напомним, уже месяц в провинции Хубэй бушует эпидемия коронавируса нового типа. Число погибших (в том числе в других регионах) превысило 300 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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