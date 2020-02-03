Посол Китая: Штаммы коронавируса уже выделены, на их основе можно разработать вакцину

В борьбе с эпидемией коронавируса произошел перелом. По крайней мере, в этом уверены представители посольства КНР в России, в понедельник рассказавшие журналистам (включая «КП») об успехах в противостоянии с китайским коронавирусом. Напомним, эта напасть возникла месяц назад в городе Ухань и уже привела к многочисленным летальным исходам.

— На 24:00 второго февраля зарегистрировано 17205 подтверждённых случаях заболевания, 361 случай смерти и 475 выздоровлений. Ещё 21558 лиц — с подозрением на заболевание. Подтверждено 144 завоза коронавируса в 23 страны, включая Россию, — поделился статистикой советник посольства — Сун Цзянь.

— Мы применили самые строгие меры контроля, многие из которых куда строже международных правил. У нас есть уверенность, что мы победим болезнь. Все каналы заражения заблокированы. Кроме провинции Хубэй, количество новых заражений значительно снизилось, кое-где — вообще ноль. Очень хорошие результаты выздоравливаемости! — рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. — Сравните это с мировой эпидемией «обычного» гриппа. 19 миллионов человек заражены, погибло 10 тысяч человек. Намного больше, чем в Китае.

Также дипломат объяснил, почему борьбу с эпидемией было так сложно вести. Во-первых, это новый вид коронавируса, чтобы его установить, нужно время. Во-вторых, заражение происходит даже в инкубационный период (14 дней, чего не было раньше).

— Президент России Владимир Путин первым из мировых лидеров направил Китаю телеграмму со словами поддержки в связи с эпидемией, мы это очень ценим, — подчёркивают в посольстве.

Из других стран донесения не столь радостные — например, США и их сателлиты отказывают во въезде любым лицам китайской национальности под предлогом «угрозы заражения». Но надежда есть.

— Штаммы вируса уже выделены, есть высококачественные, на основе которых можно разработать вакцину. На какой стадии — сказать пока сложно. Сколько дней, я не могу сказать, но очень-очень скоро наступит перелом ситуации. Свет в конце тоннеля виден! — подвёл итог посол Ханьхуэй. — Спасибо, российский народ, за понимание и поддержку!

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