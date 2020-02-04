Метательное бесшумное оружие смогут покупать и использовать только охотники или спортсмены

В материале «Мощные луки и арбалеты приравняли к боевому оружию» мы рассказали, что в России после вступления поправок в закон «Об оружии» стало возможно использовать на охоте луки и арбалеты. До этого охотники не имели права охотиться с бесшум-ным оружием. Материал вызвал вопросы у наших читателей. Мы попросили сотрудников Росгвардии ответить на них.

- У меня на даче есть лук, у друзей лежит арбалет. Документы на них давно потерялись. Как проверить ту самую силу натяжения тетивы - вдруг у нас хранится боевое оружие? Можно ли это сделать в домашних условиях?

- Новым законом к метательному охотничьему оружию отнесены луки с силой натяжения дуги от 27 кг/сил и арбалеты с силой дуги от 43 кг/сил. Важным фактом является то, что само понятие метательного оружия существовало и ранее, еще с момента принятия закона «Об оружии» в 1996 году. С учетом ограничений в обороте по мощности гражданин в прошедшие годы не мог свободно приобрести метательное оружие (лук или арбалет) в обычном магазине. Находящийся у вас дома и законно приобретенный лук или арбалет, по всей видимости, не мощный и является конструктивно сходным с оружием изделием (то есть по закону не подпадает под термин «оружие»).

Но с учетом введения нового правила, если вы планируете носить или перевозить купленные ранее луки и арбалеты (не являющиеся оружием), следует озаботиться получением документов, подтверждающих их технические характеристики. Так вы обезопасите себя от излишних вопросов при прохождении досмотра на вокзалах, в аэропортах и метро. Если вы утеряли документы на лук или арбалет, вы можете обратиться в сертификационные центры, которые документально зафиксируют ТТХ оружия. Их вы сможете найти в интернете - они в каждом городе есть.

- У меня уже есть разрешение на пневматическое и травматическое оружие, лицензию на лук мне все равно придется получать?

- Чтобы купить метательное оружие, необходимо иметь охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия (оно выдается при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия либо охотничьего пневматического оружия). То есть если вы уже охотник с огнестрельным либо пневматическим оружием. Никаких лицензий на покупку метательного охотничьего оружия вам получать не надо.

- Если я соберусь пострелять из лука на даче по мишени, мне нужно оформлять охотничий билет?

- Опять же все зависит от того, является устройство оружием или конструктивно сходным с оружием изделием. Другими словами, все зависит от силы дуги лука/арбалета. Правила оборота оружия - достаточно жесткие. Оборот конструктивно сходных с оружием изделий не ограничивается. Просто так даже на даче из боевого лука не постреляешь. Без документов вам оружие не могли продать - только игрушку.

Робин Гуд или Вильгельм Телль? Главное, чтобы в руках у стрелка был законный лук и правильные стрелы. Фото: Игорь СтоМахИн/PhotoXPress.ru

- Если у меня кончатся стрелы или порвется тетива, мне их продадут в спортивном магазине без лицензии на оружие?

- Федеральным законом введен запрет на использование стрел с зарядами бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия. Иных ограничений на продажу стрел или тетивы новым регулированием не вводится.

- Если с лука снять тетиву, его можно хранить не в сейфе? Если участковый придет ко мне с проверкой домой, он не выпишет мне штраф за неправильное хранение?

- Если мы ведем речь о луках и арбалетах, не являющихся охотничьим оружием, никаких требований к их хранению не предъявляется. И тем более не будет никаких проверок. На луки (арбалеты), являющиеся метательным охотничьим оружием, распространяются все требования по обеспечению безопасности хранения оружия, как и на любые другие виды оружия. Их нужно убрать в сейф.

- Как быть ролевикам и реконструкторам? Они часто сами мастерят себе такое оружие или делают апгрейд доступных моделей.

- На этот вопрос лучше всего ответить вопросом: как быть ролевикам и реконструкторам, если они сами смастерят себе огнестрельное оружие или сделают боеприпас? А именно к ним приравниваются луки и арбалеты. Применение таких устройств несет реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, в равной степени как и применение других видов оружия.

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