Путешествуем в эко - стиле: 10 правил заботы о планете для туристов

Путешествие в отпуске — это не только способ ненадолго отстраниться от будничных проблем, осуществить мечту увидеть далекие страны, уединиться с природой и своим "дзеном", но и важное событие в жизни.

Каких правил лучше придерживаться, чтобы ваше приключение оставило после себя радостные впечатления а вот экологического следа не оставило, ну или оставило совсем чуть — чуть:

1. Сократите багаж - чем больше взлетный вес самолета, тем выше расход энергии, то есть топлива, а его расход влечет рост парниковых газов. В отпуске можноот макияжа, а ногам — от каблуков. Некоторые предпочитают летать в отпуск с одним паспортом - все необходимо при наличии возможности можно купить на месте, - пишет style.rbc.ru.

2. Многоразовый чехол - он плотно обернет багаж и позволит отказаться от упаковки багажа стретч-пленкой из полиэтилена, километры которой расходуются каждый рейс.

3. Экологичный транспорт - лучше отдать предпочтение машинам и поездам. Когда путешествуете на своем автомобиле, берите попутчиков. Старайтесь больше ходить пешком, брать в аренду велосипеды и самокаты, осваивать общественный транспорт. Во многих европейских городах уже курсируют электробусы. Некоторые авиакомпании тоже стараются минимизировать углеродный след, для чего добавляют к основному тарифу сумму компенсации в размере, которая идет на посадку деревьев и другие экопроекты.

4. Возьмите набор zero waste - соберите в дорогу вещи, которые используете ежедневно: карманный мешок для покупок, тканевый шоппер, многоразовую термокружку, трубочку, столовые приборы, ланч-бокс и бутылку для воды.

5. Покупайте местное - пользуйтесь услугами местных жителей, отдавайте предпочтение гостевым домам и небольшим гостиницам. То же касается и продуктов питания: выращенные в местной среде овощи и фрукты не нужно дополнительно перевозить.

6. Покупайте товары без упаковки - в путешествии овощи и фрукты можно покупать поштучно или складывать в сумку, а готовые блюда класть в ланч-бокс. Покупайте в магазинах, которые принципиально отказались от пластиковой упаковки, их можно найти на сайтах bepakt.com (Европа) и app.zerowastehome.com (Канада и США).

7. Минимизируйте расходы отеля - если вы проводите в отеле менее трех дней, повесьте табличку «Do not disturb» на ручку двери. Это позволит избежать выброса неполных мусорных пакетов, смены и стирки белья. Если взяли ванные принадлежности с собой, лучше оставьте упаковки с мылом и одноразовые шампуни нетронутыми.

8. Не пользуйтесь прачечной - или постарайтесь максимально загрузить машинку. Иначе ради шорт и двух футболок уйдет 40–80 л воды.

9. Не выбрасывайте карты и брошюры - производство типографских материалов вредит экологии, и тысячи деревьев гибнут ради недельного развлечения туристов. Передавайте ненужные информационные брошюры и карты новым туристам.

10. Правильные сувениры - посетите блошиные рынки, купите экологичные товары народного творчества: украшения, посуду, декоративные предметы. Магнитик же на холодильник - это как правило пластиковый безвкусный и дешевый сувенир, которым вы врятли обрадуете друга.