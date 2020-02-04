2020-02-04T12:16:31+03:00
Политика

Эксперт оценил высказывания Киева о новых исках в адрес России

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии прокомментировал «КП» заявление украинского минюста о пяти исках к Москве
Игорь ЯКУНИН
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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПогребинскийДиректор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПогребинскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава министерства юстиции незалежной Денис Малюська пригрозил соседнему государству пятью исками, которые Киев подаст на действия Москвы в международные судебные инстанции. Министр почему-то не стал уточнять, каких именно вопросов эти иски коснутся, намекнул лишь, что «это будет сюрпризом». То есть будет проявлена юридическая изобретательность и политическая изощренность, которая сможет поразить в самое сердце заклятого врага.

До этого «Нафтогаз" Украины в январе заявлял о готовности подать иски к России по активам в Крыму более чем на 7 миллиардов долларов.

«КП» обратилась к известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому, чтобы попробовать выяснить — что именно Киев собирается включать в гипотетические иски.

- Так что же Украина собирается взыскивать с России в своих новых исковых требованиях?

- Легко придумать разные способы. Допустим, есть проблемы с доставкой продукции, которая производится на заводах Ахметова в Мариуполе — и потери для Украины составляют миллиарды долларов — ну это я так, фантазирую. Придумать можно что угодно — это не фокус.

- Это не фокус, а в чем — проблема?

- Проблема — в отношениях России и Европы. И прислушается ли Европа к такого рода аргументации Киева? Если да — у России будут проблемы. Суды, быть может, выиграть невозможно. Или результаты их не будут признаны Россией. И дальше что — последуют рестрикции в отношении российских активов в Европе? Москве надо готовиться к таким вариантам. Это - не пустой звук. Серьезнее, чем то, что напридумывают здесь наши дебилы.

Глава министерства юстиции незалежной Денис Малюська

Глава министерства юстиции незалежной Денис Малюська

- Это может касаться Крыма — вслед за иском «Нафтогаза» на 7 миллиардов по его «потерям на полуострове»?

- Ну конечно. Но это все не важно — а важно, как именно это будут читать в Европе. Мы видели, как там читают, например, в отношении политики памяти. И я бы обратил внимание на то, кто как голосовал в Европарламенте. В том числе, и так называемые друзья России — они оказались против нее. Это серьезная проблема для российско-европейских отношений.

- Вы полагаете, в грядущих исках у России в Европе нет союзников?

- Вот то, что сейчас делает президент Франции Макрон - это единственная надежда на то, что напряжение в отношениях можно как то купировать, постепенно. Он - единственный из европейских лидеров, кто говорит, что надо менять отношение Европы к России. Никто больше даже скромно на эту тему не выражается. Германия отнекивается, она как бы нейтральна.

- Заявления главы украинского Минюста стоит воспринимать серьезно?

- Конечно. Но в будущем все зависит от направленности российско-европейского тренда. Как в Европе станут относиться к подобного рода искам. А придумать темы для них — ну, тут можно сделать очень много.

- Могут быть встречные иски?

- Так Россия же не подает иски в ЕСПЧ о нарушениях прав человека на Украине! А так можно было делать, начиная с февраля 2014-го года. И это могли бы быть сотни исков! Где украинская власть несла ответственность. Что стало бы известно европейской общественности. И не только по линии ЕСПЧ. А ведь Украина имеет ряд обязательств перед Советом Европы. Которые не выполняет. И что, от Совета Европы есть претензии? Нет. Почему Россия не наступает, указывая на эти нарушения? Почему она оправдывается? Дело доходит до того, что украинская делегация требует, чтобы Россия ратифицировала хартию о языках — но это же вообще ни в какие ворота! Потому что сама Украина ее не выполняет! Причем не выполняет хамски, нагло! Разве Россия требовала за это как-то наказать Украину? Нет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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