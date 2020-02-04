2020-02-04T05:45:48+03:00
Политика

Украина готовит новые иски против России

Об этом журналистам сообщил глава украинского Минюста
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: с сайта Минюста УкраиныМинистр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: с сайта Минюста Украины
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Украина готовится подать в различные международные судебные инстанции новые иски против России. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

«У нас сейчас пять исков против России и все они на стадии определения принадлежности [...] если суд признает, что он компетентен их рассматривать, тогда перейдёт к рассмотрению по существу», - сообщил он в интервью украинскому изданию «Главком».

По словам Малюськи, несмотря на то, что «этот процесс может занять годы», Киев «не намерен отступать», и на сегодняшний день в Минюсте «думают над обоснованностью и возможностью представления еще одного – двух исков в ближайшее время». Сотрудники ведомства собирают доказательства и пытаются получить юридическую поддержку зарубежных партнеров.

На вопрос, какие именно новые претензии киевские юристы собираются предъявить Москве, министр отвечать не стал, сказал только: «Пусть это будет сюрпризом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее «Нафтогаз» снял арест с активов «Газпрома» в Европе, что на Украине многие расценили как «предательство», однако позже руководство украинской компании «реабилитировалось», объявив, что готовит новые иски против нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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