Олег Кашин: Нам нужен русский Брексит — отказаться от сатанинских звезд и разорвать мистическую связь с СССР

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

«НАПОМНИЛО 14-Й ГОД. КРЫМ»

Голованов:

- Англичане погуляли в Лондоне. Отмечали выход из Евросоюза. Покутил там и Олег Кашин. И вдруг наговорил, что и нам, России, пора бы пережить свой русский Брексит. Отделить Россию от Советского Союза.

Кашин:

- Что касается моих впечатлений, да, конечно, нам надо отделяться от Советского Союза. Потому что Россия стала слишком наследницей СССР. И то, что в 1991 году было удобной юридической формальностью - сохранили за Россией собственность Советского Союза, сохранили место в Совете Безопасности ООН - вдруг обросло какой-то символической нагрузкой довольно отвратительной. И сейчас мы пожинаем плоды этого самоощущения советского.

Но вначале давайте о Брексите. Я три дня берег впечатления, особо не выбалтывал. И в моей жизни когда последний раз было такое, что народное гулянье, торжество улицы, когда победа политическая, - помню, это март 2014 года. И я был в Севастополе в этот день. И точно так же, как в Лондоне в ночь на субботу, люди хлынули на улицы, обнимали друг друга, поздравляли.

Я думаю, Роман, что у вас есть, как у российского патриота-лоялиста, свое представление о западной публике, что здесь шастают геи, исламисты и экологические активисты. И ваше представление, если я его правильно пересказываю, не очень далеко от истины. Меня поразило, что здесь была такая же толпа, как в Крыму шесть лет назад. Я не видел на этих площадях ни одного трансгендера, ни одного исламиста, ни одного эколога.

Русский «Брекзит» впереди. Россия должна отделиться от СССР 00:00 00:00

Голованов:

- Потому что нормальные пацаны дали бы им жару?

Кашин:

- В общем, ни одного представителя этой левой сволочи, которая держалась за Евросоюз. Тут был британский народ! Английский, шотландский – народ Великобритании. Даже я со своим русским «ура!», когда закричал, на меня стали коситься. Потому что, думаю, я там был один не британец в этой многотысячной толпе.

Голованов:

- А вы почему кричали «ура!»? Чему радовались-то?

Кашин:

- Я радуюсь за таких людей. Потому что я вижу в них таких же, как наш народ. Да, мы очень похожи. Но есть дико трагический парадокс. Да, я понимаю, почему на меня косились. Любой вестернизированный русский, и здесь я себя имею в виду в последнюю очередь, любой наш интеллигент, любой профессор, когда он налаживает диалог с Западом, он будет говорить как раз с трансгендерами, мигрантами, исламистами и с профессорами из газеты «Гардиан». А с народом у нас контакта нет. Мы живем в изоляции. И они, думаю, не знают, как с нами говорить и зачем с нами говорить.

И получается такой трагический парадокс. Мы очень похожи именно на этих простых людей в Британии. Но между ними и нами эта глобальная леволиберальная прокладка. Как бы ее преодолеть? Загадка. В пересказе на русские деньги, условно говоря, то же самое между народом и между историей в России тоже есть такая антинациональная леволиберальная интеллигенция. Она отличается от западной, она провинциальнее, глупее, она как раз корнями уходит в советскую интеллигенцию.

«РУССКИМ ДАЮТ ВЫБОР МЕЖДУ МАЙОРОМ И ГРЕТОЙ ТУНБЕРГ»

Голованов:

- А как у нас в России?

Кашин:

- Нам предлагают выбор между Гретой Тунберг и каким-то российским полицейским майором. И то, и другое – плохо. А что хорошо? Хороша живая стихия народа. Как было в Крыму в 2014 году, как есть сейчас в Великобритании, в США, где как раз такой же народ, у которого есть свой лидер – Трамп. И через голову всей этой публики – трансгендеров, экологов и так далее – народ взаимодействует со своими лидерами. Я уверен, что мы на грани какого-то нового мирового политического устройства, в котором миф о братстве народов, о глобализме и едином человечьем общежитии рухнет. Будет новый расцвет национальных государств, народных государств...

И как раз тот народный праздник, который был в Лондоне в ночь на субботу, поскольку я говорил, что Англия всегда была законодателем мировых и культурных, и интеллектуальных, и политических мод, - этот народный праздник рано или поздно случится по всему миру, конечно же. С этой пятницы я его уже жду, представляю, как он будет выглядеть.

САТАНИНСКАЯ ПЕНТАГРАММА СССР

Голованов:

- Так. Но при чем тут наш уход от СССР. Его ведь давно нет! Ну, сохранились «красные звезды». И что? От них не хочется отказываться.

Кашин:

- Ну как – отказываться? Мы обсуждали не раз: зачем вам эта пентаграмма сатанинская? Зачем вам серп и молот? Что, они вам роднее, ближе, чем двуглавый орел?

Голованов:

- Тут все гораздо сложнее. Если мы сейчас их скинем, то пойдет новая гражданская война.

Кашин:

- То придут солдаты НАТО. Ага. А гражданская война… Даже на уровне наших споров, она же недовоевана, конечно же. Более того, этот миф о «брате на брата», тоже его надо преодолевать. Потому что не было такого – брат на брата. Был совершенно адский террор мирового интернационала зла против разрозненных сил сопротивления в России. Поэтому говорить о том, что народ разделился, одни были за этих, другие – за этих, победили красные… Нет, неправда.

Всем советую прочитать на сайте российского Конституционного суда особое мнение судьи Арановского, где он дословно говорит о преемстве между Советским Союзом и Россией. «Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом. Наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла. Российская Федерация не продолжает собой, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное». Вот так надо к этому относиться. И пока это не станет общим мнением для России, вот та гражданская война, о которой вы говорите, будет недовоеванной.

(полная стенограмма эфира)

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