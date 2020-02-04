Иранский пилот: «Видел след ракеты, потом вспышку от взрыва. На нашем курсе всё нормально?»

Исламская республика с самого начала знала, что рейс Тегеран-Киев Международных авиалиний Украины (МАУ) 8 января сбила их же, иранская, ракета. Об этом свидетельствует запись переговоров тегеранского диспетчера и пилота местной авиакомпании «Асеман». Последний садился в тот же Тегеранский аэропорт и в те же минуты, когда рейс МАУ вылетал оттуда в свой последний рейс. Саму стенограмму (со ссылкой на «источники в спецслужбах») опубликовал украинский телеканал ТСН.

Пилот (П.): По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер (Д.): Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

П.: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (города) Керадж. [Как раз в том районе и находилась военная база, откуда на фоне обострения ирано-американского противостояния по ошибке выпустили ракету, приняв "Боинг" за врага — прим. ред.]

Д.: - Сколько миль? Где?

П.: - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Д.: - Об этом нас не информировали. Как выглядит? На что похож свет?

П.: - Это точно свет от ракеты.

[Видимо, диспетчеры пытаются связаться со всеми самолетами, находившимися в опасной зоне — прим. ред.]

Д.: - « Международные Авиалинии Украины», рейс 752, прием.

752, прием!

752, как слышно?!

…

«Асеман», больше вы ничего там вверху не видите?

П: - Мы видели взрыв, вспышку от взрыва, не понимаем, что это… На нашем курсе все нормально?

Д.: - Так, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

П.: - Помоги Аллах!

— Судя по реакции Ирана, запись — не фейк. Именно после этого Тегеран заявил, что не будет больше передавать Украине никаких материалов по гибели «Боинга», видимо, опасаясь, что их тоже могут слить в СМИ, — сообщил «КП» эксперт по Украине, политолог Владимир Рогов.

Напомним, все находившиеся на борту украинского «Боинга» 176 человек погибли. Иран взял на себя ответственность за это случайное уничтожение гражданского авиасудна лишь через несколько дней после трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754008" frameborder="0"></iframe> Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

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