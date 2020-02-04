2020-02-04T15:53:14+03:00
В мире

Конгресс заподозрил Трампа в желании отдать России Аляску

Чтобы снова выиграть президентские выборы
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Трампа обвиняют в том, что он хотел отдать России Аляску.Трампа обвиняют в том, что он хотел отдать России Аляску.Фото: REUTERS
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Чем дольше продолжается процедура импичмента, тем больше всплывает всяческого удивительного. Теперь вот председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф заявил о желании Дональда Трампа пожертвовать ради второго президентского срока...Аляской.

- Он может предложить русским Аляску в обмен на поддержку на следующих выборах или решит переехать на постоянной основе в Мар-а-Лаго (поместье во Флориде. - Ред.), передав управление страной Джареду Кушнеру (зятю. - Ред.) и делегировав ему решение о том, вести ли им войну (видимо, с Ираном. - Ред.), - на полном серьезе вещал демократ на слушании об импичменте.

Итоговое голосование в Сенате по двум статьям обвинения в отношении 45-го президента США назначено на 5 февраля. В силу того, что в верхней палате Конгресса у республиканцев большинство, ожидается, что Трамп будет оправдан.

Примечательно, что тема Аляски в России и Америке недавно всплывала исключительно благодаря пранкерам. Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) звонил губернатору Майку Данливи под видом тогдашних украинских властей и предупреждали о «русской угрозе»: якобы Владимир Путин и Дональд Трамп заключили «пакт Расторгуева» (лидер «Любэ» там фигурировал как спецпредставитель России по Аляске), и Москва готовится к аннексии американского штата с помощью фейкового референдума и «бани, водки, гармони и лосося». «У них земля будет гореть под ногами», - мрачно обещал губернатор и благодарил «украинцев» за информацию.

- Такое впечатление, что конгрессмен Шифф черпает информацию исключительно из наших пранков, - поделился с «КП» Владимир Кузнецов. - Политик и так стал посмешищем в США после истории, когда мы пару лет назад от имени украинских властей рассказали ему о якобы имеющемся у Путина компромате на Трампа в виде фото в стиле «ню» американского президента. Теперь неудачливый конгрессмен зачем-то полностью повторил тему нашего пранка с губернатором Аляски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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