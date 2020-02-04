2020-02-04T18:55:01+03:00
Здоровье

Как врачам удается обнаружить болезнь и чем лечат инфекцию: Ответы на главные вопросы о «китайском» коронавирусе

Почему затрудняется разработка вакцины и как защититься от коронавируса - разбираем с врачами
Анна ДОБРЮХА
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Фото: REUTERS
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Количество заразившихся новым коронавирусом уже превысило 20 тысяч человек, погибших более 400. В России по последним данным всего двое больных, в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента привезли вирус из Китая.

1. Глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу вице-премьер Татьяна Голикова посетовала, что Китай до сих пор не передал России образец штамма коронавируса. Но ведь уже давно известно, что КНР поделилась генетической информацией о возбудителе новой инфекции. В чем тогда проблема?

- Отсутствие образца вируса для нас на самом деле критично, - рассказал «КП» опытный вирусолог на условиях анонимности. - Расшифровка генома вируса, которой поделился Китай, это фактически «схема». В России нет лаборатории, которая была бы способна воссоздать сам вирус на основе этой схемы.

В то же время знание генома вируса позволяет создать диагностический тест для обнаружения инфекции у больных. Для непосвященных звучит странно, но так работают современные системы диагностики, поясняет эксперт.

В мазках из носа и горла больных сохраняются генетические фрагменты коронавируса. Если пояснять упрощенно, современные технологии позволяют опознать вирус, сопоставив эти фрагменты с генетической информацией, которой поделился Китай.

Однако восстановить сам вирус «в натуре» по генетическим данным не удается. Его нужно добывать в целом виде из бронхов больных (подробности см. ниже).

Российские ученые, получив геном коронавируса, разработали отечественные тест-системы для диагностики. С их помощью и «поймали» болезнь у двоих граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Проблема в том, что, не имея возможности изучить новый вирус «в натуре», мы не можем точно быть уверены в его свойствах. Из-за этого сложно спрогнозировать, как инфекция будет вести себя в России. А также возникают большие трудности с разработкой вакцины против вируса.

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2. Но ведь в России есть двое заболевших. Китай выделил штамм вируса у своих пациентов, почему мы не поступаем так же?

- Постановка диагноза больному и выделение самого вируса, пригодного для исследований, это две большие разницы, говорят вирусологи.

Для диагностики достаточно взять мазки из горла и носа больного. Упомянутые диагностические тесты, построенные по генетическим данным о вирусе, позволяют поставить диагноз по такому биоматериалу (это опять же особенности современных технологий).

А вот для того, чтобы выделить штамм вируса во всей красе, нужна довольно сложная и болезненная процедура - бронхоскопия. Для этого через нос или горло прямо в бронхи вводится гибкий зонд. Требуется получить особый биоматериал - бронхоальвеолярный смыв. Именно из него выделяется новый коронавирус.

Однако нет 100%-ной гарантии, что вы точно доберетесь до участка, где находится вирус, и сможете «ухватить» его, предупреждает эксперт. Более того, если болезнь протекает в легкой форме (а судя по сообщениям Роспотребнадзора, «наши» пациенты перенесли инфекцию очень легко), то шансы «поймать» вирус в организме еще меньше. В Китае же много больных с тяжелыми формами болезни и высокой концентрацией вируса в организме. Поэтому там уже удалось выделить вирус.

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3. Чем сейчас лечат новую инфекцию?

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: прицельных, противовирусных лекарств с доказанной эффективностью против новой инфекции на сегодня нет.

В китайских больницах тестируют различные препараты, включая лекарства против ВИЧ. Российский Минздрав в методических рекомендациях для врачей указал, что предположительно на вирус могли бы подействовать несколько уже известных препаратов (против ВИЧ, гепатита С и даже рассеянного склероза). Но данных, подтверждающих их эффективность в борьбе с новым коронавирусом, тоже нет. Кстати, эти лекарства могут давать тяжелый побочный эффект и применяются, как правило, только в стационарах под контролем врачей.

На практике для лечения пациентов применяется в первую очередь симптоматическая терапия - чтобы снизить тяжесть тех или иных проявлений болезни, поясняют инфекционисты. Это жаропонижающие, противовоспалительные препараты, при необходимости - искусственная вентиляция легких и препараты для поддержания давления.

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БДИ!

Если в аптеках вам предлагают какие бы то ни было иммуномодуляторы или противовирусные лекарства «для борьбы с новым коронавирусом» - это разводка, подчеркивают врачи-терапевты и инфекционисты. Повторим: лекарств, доказанно воздействующих непосредственно на коронавирус, сегодня нет. Положительный эффект иммуномодуляторов и вовсе не подтверждается доказательной медициной.

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Чем себя поддержать, чтобы снизить риск заражения

Известный врач-педиатр, медицинский просветитель доктор Евгений Комаровский советует: «Поддерживайте свой местный иммунитет. Речь идет о защите слизистых оболочек (носа, рта, глаз - именно через эти «ворота» проникает инфекция. - Ред.). Не трогайте их немытыми руками. Если простудились - сидите дома. Поменьше обнимайтесь с больными людьми. Поменьше шатайтесь по общественным местам. Улыбайтесь, любите друг друга, нормально питайтесь. Гуляйте в любую погоду, тепло одевайтесь. Главное - не психовать».

С точки зрения доказательной медицины работают такие методы укрепления организма для противостояния инфекциям:

- Полноценный сон: в среднем 7 - 9 часов.

- Средиземноморская диета (наукой подтверждено, что она действует, в том числе, в северных странах): побольше рыбы, сезонных овощей, фруктов, оливкового масла (в России его аналог по ценным свойствам - льняное масло), цельнозерновые крупы.

- Умеренные физнагрузки. Универсальная рекомендация - не менее 40 минут ходьбы быстрым шагом ежедневно. Это улучшает тонус сосудов, кровообращение и работу иммунной системы.

«Какие-либо волшебные свойства лука, чеснока, шиповника и прочих подобных средств, равно как и иммуномодуляторов, научными исследованиями не подтверждены, - рассказал «КП» директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор Юрий Смолкин.

В соцсетях также обсуждаются женьшень, лимонник и другие адаптогены.

- Женьшень не стимулирует иммунную систему напрямую, но воздействует на вегетативную нервную систему, которая влияет на разные органы, в том числе задействованные в иммунном ответе, - поясняет профессор Смолкин. Так что, в конечном счете, женьшень может не только поднимать тонус, но и «подбадривать» иммунитет. Однако важно помнить о противопоказаниях — в частности, нужно быть осторожными и советоваться с врачом при заболеваниях щитовидки, центральной нервной системы, сердечно-сосудистых нарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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