Голикова: Тюменская область станет зоной карантина для россиян, которых вывозят из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Тюменская область станет двухнедельной зоной карантина для граждан, возвращающихся в РФ из Китая.

Также она подчеркнула, что у находящихся в России зараженных коронавирусом легкая форма заболевания, извлечь из них штамм вируса невозможно.

По официальной информации, прилетевшие из КНР россияне на данный момент здоровы. Их разместят в пригородном санатории «Градостроитель».

- Хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений, по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане, - отметила Татьяна Голикова.

Также, по ее словам, МИД РФ и Посольством России в Китае идет работа по определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и Хубэй.

- Сейчас МИД предоставил нам информацию о 147 граждан, - заявила вице-премьер. При этом, по ее словам, эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Россию.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации российских граждан самолеты Воздушно-космических сил России. По последним данным, в Ухане находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.